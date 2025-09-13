La Correspondance des traducteurs / Translators’ Correspondence

Colloque international / International conference

UHA Mulhouse, 18-19/9/2025

27e rencontre du Réseau « La Traduction comme moyen de communication interculturelle »

Université Jagellonne de Cracovie, Université de Lille, Université de Wrocław, UHA Mulhouse

Organisation :

Enrico Monti & Régine Battiston

ILLE (UR 4363), Institut de recherche en langues et littératures européennes, Université de Haute-Alsace (www.ille.uha.fr)

—

Programme

Jeudi / Thursday 18/9/2025

Salle du Conseil (Maison de l’Université, Campus Illberg, Mulhouse)

8h30-9h00 Accueil des participants / Welcome of participants

9h00 Ouverture / Opening

9h30 Session 1 Salle du Conseil (Présidence/Chair Enrico Monti)

Patrick Hersant (U Paris 8), La traduction et les lettres

10h30 Pause-café / Coffee-break

10h45 Session 2

Salle du Conseil (Pr./Ch R. Battiston)

Begliuomini Miriam (U Torino), Une traduction non écrite. La correspondance inédite entre Georgette Camille et Virginia Woolf

Sauvage Jeanne (U Yale), Politique de la conserve : le colis alimentaire dans la relation traducteur-auteur après la Seconde Guerre mondiale

Monti Enrico (UHA), « The end of a beautiful adventure ». La traduction de la littérature américaine dans les lettres de Bernard Hoepffner

Salle de réunion (Pr./Ch E. Skibińska)

Chrobak Marzena (U Cracovie) Le titre dans la correspondance des traducteurs : romans hispanophones en polonais

Jakubowska Joanna & Solová Regina (U Wrocław), Jarosław Iwaszkiewicz, traducteur de Gide : une ambivalence révélée par sa correspondance

Marczewska Katarzyna (trad. litt.), Autour de la traduction d’Éric Vuillard en polonais

12h45 Déjeuner / Lunch (Cafétéria du Centre sportif régional)

—

14h30 Session 3

Amphi Weiss – Bâtiment F

(Pr./Ch J. Loison-Charles)

Della Casa Martina (UHA), Écrire et traduire : de Si Vivre est tel à Voci sparse d’ombra. L’échange épistolaire entre Monique Laederach et Lou Lepori

Collani Tania (UHA), Traduire la poésie : Correspondances autour de la traduction de La Voie nomade (1986) d’Anne Perrier

Kazmierczak Laure (U Mons), La correspondance entre Maurice Maeterlinck et Friedrich von Oppeln-Bronikowski : un échange unilatéral ?

Salle 1 – Bâtiment F

(Pr./Ch M. Chrobak)

Kolankowska Małgorzata (U Wrocław), Constellation translation – about the cooperation of Olga Tokarczuk’s translators in the Facebook group Okna [Windows]

Hartmann Esa Christine (U Strasbourg), Rainer Maria Rilke et Maurice Betz : une correspondance au cœur de la traduction des Cahiers de Malte Laurids Brigge

16h30 Pause-café / Coffee-break

17-18h30 Session 4 Amphi Weiss (Pr./Ch P. Schnyder)

Brzozowski Jerzy (U Cracovie), Le Rédacteur de la Bible du Millénaire dans sa correspondance

Skibińska Elzbieta (U Wrocław), Réfugiés - poètes - traducteurs. Correspondance entre Stanisław Vincenz, Kazimiera Iłlakowiczówna et Lajos Aprily

20h Dîner / Conference dinner

—

Vendredi / Friday 19/9/2025

9h00 Session 5 Amphi Weiss (Pr./Ch E. Monti)

Paloposki Outi (U Turku), Tracing emergent translation practices in translators’ archives. Synchronic views and diachronic developments in Finnish translator-publisher relations (1870-1940)

10h Pause-café / Coffee-break

10h30-12h30 Session 6

Amphi Weiss – Bâtiment F (Pr./Ch M. Mariaule)

Loison-Charles Julie (U Sorbonne Nouvelle), Vladimir Nabokov’s correspondence with his French translators : author, co-translator or self-translator ?

Schnyder Peter (UHA), Entre la joie de se voir traduit et la crainte de se voir trahi. Sur les échanges d’André Gide avec ses traducteurs germanophones

Salle 1 – Bâtiment F (Pr./Ch M. Della Casa)

Nanni Emanuela (U Grenoble Alpes), La correspondance entre Primo Levi et le traducteur allemand Heinz Riedt : entre traductologie avant la lettre et affinité éthique

Giacometti Ilaria (U Rennes 2), « Songez que les lecteurs d’une Revue ne sont pas des lecteurs ordinaires » : Georges Hérelle, traducteur et passeur à l’aune de sa correspondance avec quelques écrivain·e·s italien·ne·s

Fornaro Camilla (U Lille / U Bologna), La relation traducteur-éditeur alors que le traducteur est aussi l’auteur : Alba de Céspedes entre Seuil et Mondadori

12h30 Déjeuner / Lunch (Cafétéria du Centre sportif régional)

14h-15h00 Session 7 Amphi Weiss (Pr./Ch T. Collani)

Froeliger Nicolas (U Paris Cité), Traduction et intelligence artificielle : retour sur une polémique médiatique

15h-15h30 Pause-café

15h30-17h30 Session 8

Amphi Weiss – Bât. F (Pr./Ch J. Brzozowski)

Musinova Tatiana (UHA), Les chroniques du traducteur sur les réseaux sociaux : l’écriture de soi d’André Markowicz

Giuliani Sara (U Bologna), Norcini Eleonora (U Zurich), Traductions périphériques : D.G. Jones et la correspondance comme pratique de médiation littéraire entre le Québec et le Canada anglophone

Predieri Camilla (U Pisa), Traduire la correspondance. Défis traductifs d’un genre hybride

Salle 1 – Bât. F (Pr./Ch Régine Battiston)

Eilittä Leena (U Helsinki), Hermann Broch’s views on translation

Fradin Clément (U Lille), Friedhelm Kemp épistolier : collection, collaboration et édition

Schnell Martine (UHA), Alain Lance et Christa Wolf : une correspondance entre collaboration littéraire et dialogue interculturel

17h30 Clôture / Closing Amphi Weiss

20h Dîner / Conference dinner

—

Colloque organisé par l’Institut de recherche en langues et littératures européennes (UR 4363), en collaboration avec les universités de Lille, de Wrocław et Jagellonne de Cracovie.

Avec le soutien de : Université de Haute-Alsace • AFFUMT • Master LEA TST de l’UHA.

Comité scientifique / Scientific Committee :

Jerzy Brzozowski (Université Jagellonne de Cracovie) ; Julie Loison-Charles (Université de Lille) ; Enrico Monti (ILLE, Université de Haute-Alsace) ; Elżbieta Skibińska (Université de Wrocław).

Organisateurs / Organizers :

Régine Battiston, Enrico Monti

Lieux / Location :

Université de Haute-Alsace, Campus Illberg, 68093 Mulhouse (France)

https://www.uha.fr/_resource/plan-dacces/plan-campus-illberg.pdf

Langues du colloque / Conference languages :

Français / English

Adresse postale / Address :

ILLE – FLSH, 10, rue des Frères Lumière, F ‐ 68093 MULHOUSE Cedex

Frais d’inscription / Fees : 25 euros / jour ; 40 euros pour le colloque entier.

Entrée libre pour les étudiants, les membres d’ILLE, les enseignants de l’UHA et les membres de l’AFFUMT.

Les repas sont réservés aux intervenants au colloque.

—

Renseignements / Info : Enrico Monti (enrico.monti AT uha.fr)

Tél. +33(0)3 89 33 63 87 ; Fax : +33(0)3 89 33 63 99