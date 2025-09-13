Agenda
Événements & colloques
La Correspondance des traducteurs / Translators' Correspondence

Publié le par Marc Escola (Source : Enrico Monti)

Colloque international / International conference

UHA Mulhouse, 18-19/9/2025

27e rencontre du Réseau « La Traduction comme moyen de communication interculturelle »

Université Jagellonne de Cracovie, Université de Lille, Université de Wrocław, UHA Mulhouse

Organisation :

Enrico Monti & Régine Battiston 

ILLE (UR 4363), Institut de recherche en langues et littératures européennes, Université de Haute-Alsace (www.ille.uha.fr)

Programme

Jeudi / Thursday 18/9/2025

Salle du Conseil (Maison de l’Université, Campus Illberg, Mulhouse)

8h30-9h00 Accueil des participants / Welcome of participants

9h00 Ouverture / Opening

9h30 Session 1 Salle du Conseil (Présidence/Chair Enrico Monti)

Patrick Hersant (U Paris 8), La traduction et les lettres 

10h30 Pause-café / Coffee-break

10h45 Session 2

Salle du Conseil (Pr./Ch R. Battiston)

Begliuomini Miriam (U Torino), Une traduction non écrite. La correspondance inédite entre Georgette Camille et Virginia Woolf

Sauvage Jeanne (U Yale), Politique de la conserve : le colis alimentaire dans la relation traducteur-auteur après la Seconde Guerre mondiale

Monti Enrico (UHA), « The end of a beautiful adventure ». La traduction de la littérature américaine dans les lettres de Bernard Hoepffner

Salle de réunion (Pr./Ch E. Skibińska)

Chrobak Marzena (U Cracovie) Le titre dans la correspondance des traducteurs : romans hispanophones en polonais

Jakubowska Joanna & Solová Regina (U Wrocław), Jarosław Iwaszkiewicz, traducteur de Gide : une ambivalence révélée par sa correspondance

Marczewska Katarzyna (trad. litt.), Autour de la traduction d’Éric Vuillard en polonais

12h45 Déjeuner / Lunch (Cafétéria du Centre sportif régional)

— 

14h30 Session 3

Amphi Weiss – Bâtiment F 
(Pr./Ch J. Loison-Charles)

Della Casa Martina (UHA), Écrire et traduire : de Si Vivre est tel à Voci sparse d’ombra. L’échange épistolaire entre Monique Laederach et Lou Lepori

Collani Tania (UHA), Traduire la poésie : Correspondances autour de la traduction de La Voie nomade (1986) d’Anne Perrier

Kazmierczak Laure (U Mons), La correspondance entre Maurice Maeterlinck et Friedrich von Oppeln-Bronikowski : un échange unilatéral ?

Salle 1 – Bâtiment F 
(Pr./Ch M. Chrobak)

Kolankowska Małgorzata (U Wrocław), Constellation translation – about the cooperation of Olga Tokarczuk’s translators in the Facebook group Okna [Windows]

Hartmann Esa Christine (U Strasbourg), Rainer Maria Rilke et Maurice Betz : une correspondance au cœur de la traduction des Cahiers de Malte Laurids Brigge

16h30 Pause-café / Coffee-break

17-18h30 Session 4 Amphi Weiss (Pr./Ch P. Schnyder)

Brzozowski Jerzy (U Cracovie), Le Rédacteur de la Bible du Millénaire dans sa correspondance

Skibińska Elzbieta (U Wrocław), Réfugiés - poètes - traducteurs. Correspondance entre Stanisław Vincenz, Kazimiera Iłlakowiczówna et Lajos Aprily 

20h Dîner / Conference dinner 

Vendredi / Friday 19/9/2025 

9h00 Session 5 Amphi Weiss (Pr./Ch E. Monti)

Paloposki Outi (U Turku), Tracing emergent translation practices in translators’ archives. Synchronic views and diachronic developments in Finnish translator-publisher relations (1870-1940)

10h Pause-café / Coffee-break

10h30-12h30 Session 6 

Amphi Weiss – Bâtiment F (Pr./Ch M. Mariaule)

Loison-Charles Julie (U Sorbonne Nouvelle), Vladimir Nabokov’s correspondence with his French translators : author, co-translator or self-translator ?

Schnyder Peter (UHA), Entre la joie de se voir traduit et la crainte de se voir trahi. Sur les échanges d’André Gide avec ses traducteurs germanophones  

Salle 1 – Bâtiment F (Pr./Ch M. Della Casa)

Nanni Emanuela (U Grenoble Alpes), La correspondance entre Primo Levi et le traducteur allemand Heinz Riedt : entre traductologie avant la lettre et affinité éthique

Giacometti Ilaria (U Rennes 2), « Songez que les lecteurs d’une Revue ne sont pas des lecteurs ordinaires » : Georges Hérelle, traducteur et passeur à l’aune de sa correspondance avec quelques écrivain·e·s italien·ne·s

Fornaro Camilla (U Lille / U Bologna), La relation traducteur-éditeur alors que le traducteur est aussi l’auteur : Alba de Céspedes entre Seuil et Mondadori

12h30 Déjeuner / Lunch (Cafétéria du Centre sportif régional)

14h-15h00    Session 7 Amphi Weiss (Pr./Ch T. Collani) 

Froeliger Nicolas (U Paris Cité), Traduction et intelligence artificielle : retour sur une polémique médiatique

15h-15h30 Pause-café 

15h30-17h30 Session 8

Amphi Weiss – Bât. F (Pr./Ch J. Brzozowski)

Musinova Tatiana (UHA), Les chroniques du traducteur sur les réseaux sociaux : l’écriture de soi d’André Markowicz

Giuliani Sara (U Bologna), Norcini Eleonora (U Zurich), Traductions périphériques : D.G. Jones et la correspondance comme pratique de médiation littéraire entre le Québec et le Canada anglophone

Predieri Camilla (U Pisa), Traduire la correspondance. Défis traductifs d’un genre hybride

Salle 1 – Bât. F (Pr./Ch Régine Battiston)

Eilittä Leena (U Helsinki), Hermann Broch’s views on translation

Fradin Clément (U Lille), Friedhelm Kemp épistolier : collection, collaboration et édition

Schnell Martine (UHA), Alain Lance et Christa Wolf : une correspondance entre collaboration littéraire et dialogue interculturel

17h30 Clôture / Closing Amphi Weiss

20h Dîner / Conference dinner 

Colloque organisé par l’Institut de recherche en langues et littératures européennes (UR 4363), en collaboration avec les universités de Lille, de Wrocław et Jagellonne de Cracovie. 

Avec le soutien de : Université de Haute-Alsace • AFFUMT • Master LEA TST de l’UHA.

Comité scientifique / Scientific Committee :

Jerzy Brzozowski (Université Jagellonne de Cracovie) ; Julie Loison-Charles (Université de Lille) ; Enrico Monti (ILLE, Université de Haute-Alsace) ; Elżbieta Skibińska (Université de Wrocław).

Organisateurs / Organizers :

Régine Battiston, Enrico Monti  

Lieux / Location :

Université de Haute-Alsace, Campus Illberg, 68093 Mulhouse (France)

https://www.uha.fr/_resource/plan-dacces/plan-campus-illberg.pdf 

Langues du colloque / Conference languages :

 Français / English

Adresse postale / Address : 

ILLE – FLSH, 10, rue des Frères Lumière, F ‐ 68093 MULHOUSE Cedex

Frais d’inscription / Fees : 25 euros / jour ; 40 euros pour le colloque entier.

Entrée libre pour les étudiants, les membres d’ILLE, les enseignants de l’UHA et les membres de l’AFFUMT.

Les repas sont réservés aux intervenants au colloque.

Renseignements / Info : Enrico Monti (enrico.monti AT uha.fr)

Tél. +33(0)3 89 33 63 87 ; Fax : +33(0)3 89 33 63 99