Andrea Dworkin, Woman Hating. De la misogynie

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Camille Chaplain et Harmony Devillard

Andrea Dworkin s’attaque aux ravages de la misogynie dans nos sociétés sexistes par une analyse de la représentation des femmes et des crimes de masse commis à leur encontre.

Quel rapport y a-t-il en effet entre les contes de fées traditionnels, la pornographie, les littératures sadiennes, la contre-culture, mille ans de bandage des pieds des Chinoises et le Malleus Maleficarum, guide catholique allemand de la chasse aux sorcières? La haine viscérale et irrationnelle déchaînée contre les femmes.

Dans une prose farouche et sans concession, l’autrice expose son analyse des rouages des sociétés sexistes et dissèque au scalpel la misogynie dans laquelle baignent encore nos cultures post-modernes.

Le premier livre d’Andrea Dworkin, qui l’a révélée comme écrivaine et penseuse politique hors norme. Un incontournable du féminisme américain des années 70 qui a inspiré la génération actuelle de féministes, enfin traduit en France.

L’engagement à mettre fin à la domination masculine en tant que réalité psychologique, politique et culturelle fondamentale de la vie sur terre est l’engagement révolutionnaire fondamental. C’est un engagement envers la transformation du moi et la transformation de la réalité sociale à tous les niveaux. Le cœur de ce livre est une analyse du sexisme (ce système de la domination masculine), de son essence, de la façon dont il opère sur nous et en nous. A.D.

Avec le concours du CNL, Centre National du Livre.