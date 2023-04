Voltaire n°21 : Voltaire historien de la littérature (dir. N. Cronk,J.-A. Perras)

Le dossier principal de ce numéro aide à mieux comprendre les multiples fonctions de la réflexion de Voltaire sur l’histoire littéraire et sur le rôle politique et social de la littérature à travers les siècles. À la fois historien, critique, théoricien et praticien de la littérature, Voltaire s’est employé à inventorier, classer, caractériser, critiquer les productions littéraires du passé, sources d’innombrables écrits. Sa réflexion esthétique et sa création même se nourrissent de cette fréquentation des auteurs du passé. Si certaines des positions que Voltaire développe ressortissent d’une pensée hiérarchisée, et souvent polémique, de la littérature, il fait aussi preuve d’une roborative modernité, ouvrant sa réflexion aux littératures contemporaines, féminines et étrangères.

Un second ensemble de contributions vient compléter les dossiers publiés dans les deux livraisons précédentes : sont ainsi rassemblées, dans une série intitulée « Lectures de l’Est », cinq articles qui étudient la réception de Voltaire grâce à l’histoire du livre et des bibliothèques, fournissant des éclairages sur les pratiques de collectionneurs moraves, des premiers traducteurs grecs de Voltaire, des libraires autrichiens, de lecteurs voyageurs entre la Suisse, la Pologne et l’Allemagne et de ses lecteurs, libraires et traducteurs russes.

SOMMAIRE

Linda Gil et Guillaume Métayer, Avant-propos

VOLTAIRE HISTORIEN DE LA LITTÉRATURE

Nicholas Cronk et Jean-Alexandre Perras, Introduction

Daniele Maira, Voltaire ronsardisant Racine : requalification d’un poète surestimé

Alain Viala, Comment Voltaire esquiva le galant

Joan Dejean, Ancient or Modern? Voltaire and the French women’s writings

Christophe Martin, Voltaire et la « décadence des lettres après les beaux jours de Louis XIV »

Roman Kuhn, Voltaire et la construction d’un canon creux du classicisme

Nicolas Morel, Voltaire et le vertige classique

Debora Sicco, Du Grand Siècle à l’âge des Welches : histoire d’une décadence ?

Giovanna Bencivenga, L’« injuste sévérité » du siècle de Louis XIV : Voltaire et le dolcissimo idioma. Tentatives de sabotage et actes de singularisation dans la constitution d’une histoire littéraire française

Ruggero Sciuto, Voltaire, l’Arioste et le genre littéraire de La Pucelle

James Gawley, Voltaire Reads Virgil: Using Digital Tools to Investigate the Intertextuality of The Henriade

Gillian Pink, Voltaire archiviste de la littérature dans ses carnets

Sylvain Menant, Histoire des lettres, histoire des mœurs : l’Essai sur les mœurs, une histoire mondiale de la littérature ?

Síofra Pierse, Les Remarques historiques et critiques d’Aubry de La Motraye, ou la conversion de Voltaire à l’historiographie

Linda Gil, Voltaire et la Bibliothèque universelle des romans

Christiane Mervaud, Voltaire juge des encyclopédistes

LECTURE DE L’EST

Peter Mackridge, Voltaire goes East: the 1766 Greek translation of Memnon

Claire Madl, Voltaire produit de librairie dans la monarchie des Habsbourg

Vanessa de Senarclens, Le cheminement d’un volume de La Philosophie de l’histoire (Amsterdam, 1765) dans le temps (1765-1960) et dans l’espace : Genève – Paris – Plathe – Lodz

Vladimir Somov, L’édition Kehl en Russie : quelques éléments d’histoire de l’héritage voltairien (1)

Jaroslav Stanovský, Voltaire et la République des lettres en Moravie : réception de Voltaire pendant les « Lumières tardives » et fonds voltairiens de la Bibliothèque Morave de Brno

VARIA

Abderhaman Messaoudi, Kant, Voltaire et le rire

Muriel Collart, La production voltairienne de Bassompierre & Nouffer de Genève (1776-1777). Un cas d’heuristique éditoriale

INÉDIT

Nicholas Cronk, Une lettre inédite de Voltaire

COMPTES RENDUS

LES JEUNES CHERCHEURS PAR EUX-MÊMES

Yohwan Choi, Questions sur l’Encyclopédie : une patristique du Patriarche de Ferney

Thibaut Dauphin, Le Comparatisme politique dans l’œuvre de Voltaire