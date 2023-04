3e séance séminaire « Les Afriques au pluriel » : "Durabilité et interdisciplinarité" (Toulouse)

L'équipe de la structure fédérative de recherche en études africaines de l'Université de Toulouse organise la troisième séance 2023 de son séminaire "Les Afriques au pluriel" le vendredi 21 avril de 9h à 12h30 dans la Salle Coriolis de l’Observatoire Midi Pyrénées (UT3 - Paul Sabatier, 14 avenue Édouard Belin 31400 Toulouse).



La séance est intitulée « Durabilité et interdisciplinarité » :

Programme :

9h: Accueil et présentation

Claire Delon, Directrice de Recherche, LAERO (UMR 5560, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD), et Fabrice Gangneron, Ingénieur de Recherche, GET (UMR 5563, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD, CNES)

09h30: « Le paradoxe de l'azote en Afrique : trop ou trop peu ? »

Claire Delon, Directrice de Recherche, LAERO (UMR 5560, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD), Corinne Galy-Lacaux, Ingénieure de Recherche, LAERO (UMR 5560, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD), et Dominique Serça, Professeur, LAERO (UMR 5560, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD)

10h15: « Le défi de la réduction de la pollution de l'air à Abidjan : entre chimie atmosphérique et sociologie des pratiques »

Cathy Liousse, Directrice de Recherche, LAERO (UMR 5560, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD) et Marine Scandella, Doctorante, GET (UMR 5563, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III)

11h30: « Persistance et succès du récit de la désertification du Sahel »

Fabrice Gangneron, Ingénieur de recherche, GET (UMR 5563, CNRS, Université Paul Sabatier - Toulouse III, IRD, CNES)

12h15: Conclusion

Lien Zoom sur demande

À venir :

- jeudi 25/05/2023 (14h-17h, UT2J, MDR D31) : circulation des normes et projet AVALSUD (Alain Bonnassieux - UT2J/LISST-DR, Nour Carpel--Heysch de la Borde - Université Paris I Panthéon Sorbonne/LISST, Emmanuel Chauvin - UT2J/LISST-DR, Mathilde Joncheray - UT2J/LISST-CIEU)

- jeudi 29/06/2023 (09h-12h30, UT2J, MDR salle D30): circulation, langues, savoirs et développement (Alain Bonnassieux - UT2J/LISST-DR, Anne-Lise Granier - LISST-CERS, Fatima Qacha - UT2J/LISST-CERS)

- septembre 2023 (09h-12h30, Sciences Po): éthique de la recherche (Catherine Baron - IEP/LEREPS, Alexandre Gaudry - UT2J/LEREPS G-EAU, Mélanie Jacquemin UT2J/LISST-CAS)