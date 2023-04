Politiques du montage littéraire (Université de Liège)

Politiques du montage littéraire

Journée d’étude en présence de Nathalie Quintane

Cette journée d’étude portera sur l’utilisation du montage dans la littérature française contemporaine. De Nathalie Quintane à Frank Smith, en passant notamment par Manuel Joseph, Sandra Lucbert et Jacques-Henri Michot, un nombre important d’écrivaines et d’écrivains constituent leurs oeuvres à partir de mots, d’expressions et de phrases qui ne sont pas de leur fait. Ils prélèvent du discours dans un matériau langagier préexistant, puis l’agencent, ou le montent, sur la page (avec ou sans modification, avec ou sans commentaire). Dans la mesure où le montage est souvent conçu, dans ce corpus, comme un dispositif critique, nous partons de l’hypothèse que s’y invente une nouvelle forme de littérature politique.



09.00 Accueil



09.15 Julien JEUSETTE (ULiège / LSRS)

Monter en vrille. Notes introductives



09.45 Elise SCHÜRGERS (ULiège)

Politique interactionnelle du montage : éléments de réflexion à partir des romans de Flaubert



10.30 Jeff BARDA (University of Manchester)

Montage et mixage comme formulation du genre dans la poésie contemporaine



11.15 Pause-Café



11.30 Jan BAETENS (KU Leuven)

Ciné-romans-photos contemporains : remonter le démontage ?



12.15 Justine HUPPE (FNRS – Uliège)

RLG, pièce montée. Théories jetables, échantillonnage et implémentation dans la Revue de littérature générale (1995-1996)



13.00 Repas



14.00 Luigi MAGNO (Università Roma Tre)

L’écriture (de montage) est dans le pré : sur Suzanne Doppelt



14.45 Alexis VANDEWEERD (LSRS / Université du Luxembourg)

Mâcher la machine : le bégaiement comme effet de montage chez Christophe Tarkos



15.30 Table ronde avec Nathalie QUINTANE

Animée par les étudiantes et les enseignants du M1 en Analyse et création de savoirs critiques



Université de Liège

Salle L3 0/54 (rue de Pitteurs, 20)



Journée organisée par Julien Jeusette, Julien Pieron, François Provenzano et les étudiantes de M1 en Savoirs critiques. Avec le soutien de l’UR Traverses et du Crédit de recherche GENEAM (ULiège).