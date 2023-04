L'humour dans tous ses états (Annales de l’Université de Craiova)

Le dossier thématique du numéro 1/2023 des Annales de l’Université de Craiova. Série Langues et littératures romanes sera dédié à

L’humour : formes d’expression et effets de style.



Nous invitons les contributeurs à se pencher sur la problématique de l’humour, qui permet de questionner la condition humaine et de retrouver l’espoir pendant les périodes difficiles. L'humour est un état d'esprit, une manière d'utiliser le langage et un moyen d’expression de la contrariété face aux situations incongrues, aux stéréotypes et tabous ridicules et absurdes, un phénomène qui nait dans la relation entre le contexte, les participants et l’objet du message. Protéiforme, il se retrouve dans un nombre abondant de discours et de situations. Concept transversal et universel, l’humour dévoile la réalité immédiate de manière allégorique et ironique. Les chercheurs de plusieurs domaines de recherche, tels que les philosophes, les linguistes, les sociologues, les psychologues et les anthropologues, ont considéré l'humour comme une catégorie englobante qui couvre "tout événement ou objet qui suscite le rire, amuse ou est vécu comme drôle d'une manière ou d'une autre"» (Attardo, 1994 :4).



Axe 1 - Approches linguistiques de l’humour



L’une des préoccupations des linguistes dans ce domaine a été la découverte des sources de l’humour, l’analyse des mécanismes en action dans la création des effets humoristiques et l’investigation du rôle que joue le contexte où l’humour s’invite. Dans la vision d’Henri Bergson, le rire, comme effet perlocutoire du contraste entre ce qui est dit et attendu ou entendu, trouve son origine dans la fameuse « mécanique plaquée sur du vivant » (Bergson, 1924 :38). Les auteurs pourraient s’attacher, par exemple, à analyser les procédés discursifs allant de l’humour au comique et au sarcasme, dans l’emploi des figures de style ou de certains types d’implicite dans les divers types et genres textuels.

Un autre aspect concerne la couleur locale ou culturelle de l’humour : les types de blagues spécifiques aux diverses (sous)cultures francophones ou les formes d’humour associées aux divers domaines d’activité tels que la politique, la publicité, les médias (et les médias sociaux), les arts, le monde de l’entreprise, etc.

La discussion concernant les catégories de l’humour n’a pas touché à un consensus au sein des théoriciens du langage. L’énorme littérature sur ce sujet a révélé un éventail de relations complexes et controversées entre les notions d’humour, de comique, de ridicule, d’ironie et de sarcasme. Un exemple d'une telle relation controversée est celle entre l'ironie et l'humour. La prise en compte par certains linguistes des diverses caractéristiques qu'ils partagent a conduit à un conglomérat de points de vue sur la nature de la relation qu’ils entretiennent, au point que les deux notions sont difficiles à séparer (v. Kerbrat-Orecchioni, 2013), tandis que d'autres chercheurs ont tenté de mettre des limites précises et fermes entre les notions d'humour, d'ironie et de sarcasme. Enfin, certains auteurs ont tendance à exclure le sarcasme du spectre de l'humour, ou du moins à le situer à la périphérie la plus éloignée possible de l'ironie.



Axe 2 – L’humour dans la littérature



La littérature et les arts ont toujours joué, et continuent de le faire, un rôle essentiel dans la compréhension de l’humour, de ses formes d’expression et ses effets de style. En tant que phénomène de société, l’humour se reflète dans la littérature, sans pour autant en être une caractéristique inhérente. Certains auteurs le cultivent dans leurs œuvres, dans la double visée de divertir et d’éduquer le public au moyen du rire, de l’ironie et du comique. Le mariage entre la littérature et l’humour promeut des possibilités expressives et créatives illimitées qui usent de différents procédés et de tons allant de l’humour au sarcasme, à travers les jeux de mots et les figures. L’étude de ces croisements particuliers, des relations d’(inter)dépendance, ainsi que de la typologie complexe de l’humour, est une première direction d’analyse proposée aux contributeurs. Une autre direction d’analyse est représentée par les moyens directs ou indirects d’exprimer, de représenter ou de susciter l’humour dans et à travers le texte narratif, poétique ou dramatique. La littérature humoristique a prouvé sa vitalité tout au long des siècles, depuis l’Antiquité, en passant par la Renaissance et les Lumières jusqu’aux auteurs contemporains. Nous invitons nos spécialistes en littérature française et francophone à aborder ces questions dans une large palette de perspectives.



Axe 3 - Contrastivité et traductologie



Observer les formes d’expression et les effets de style de l’humour permet, par ailleurs, de comprendre comment ils sont conceptualisés dans chaque langue-culture. Les analyses lexicales et syntaxiques contrastives donneront aux chercheurs des informations utiles sur la façon d’exprimer l’humour dans des langues différentes, dont les systèmes sont plus ou moins rapprochés. L’analyse des traductions littéraires portant sur l’expression de l’humour montrera que leur charge culturelle ne se recouvre pas toujours et que l’intensité d’un état d’âme est transférée différemment, même à l’intérieur de la même famille de langues. Alors, les contributions attendues pourront donc répondre aux questions : L’humour est-il universellement exprimé de la même façon ? Quel est impact de la société et de la culture sur la perception et l’expression de l’humour ?



Axe 4 - Humanités numériques et analyse de l’humour



Dans le domaine des humanités numériques, l’objectif est de présenter des méthodes exploratoires utilisées pour le développement des recherches linguistiques ou littéraires pour l’analyse des genres textuels, d’un auteur ou d’un courant littéraire. Les contributions circonscrites à ce domaine de recherche pourraient présenter des outils informatiques capables d’observer les éléments susceptibles de catégoriser les formes de l’humour par la reconnaissance et la caractérisation computationnelle dans les corpus oraux ou écrits.



Axe 5 – Humour et didactique des langues



L'humour peut se révéler être un outil intéressant pour l'enseignement. Des études ont montré que l'utilisation de l'humour, accompagné d'analogies et de métaphores, permet de mieux mémoriser l'information. Le rôle de l’humour dans l’enseignement/apprentissage d’une langue-culture a fait l’objet des recherches dans la pédagogie des langues vivantes depuis plusieurs décennies.

Les contributions pour ce numéro thématique pourront mettre en évidence les relations entre humour et activité cognitive afin de stimuler la conception des dispositifs d’apprentissage offrant à l’apprenant l’espace nécessaire et favorable à ses caractéristiques personnelles et à son vécu affectif. En même temps, il s’agit de s’interroger sur les pratiques pluri-ou interdisciplinaire susceptibles de mettre en jeu les formes et les effets de style de l’humour, à partir d’expériences favorisant le visuel, le corporel ou l’imaginaire.



Consignes aux auteurs



Les contributions, rédigées uniquement en français et sur des corpus français ou francophones, seront envoyées jusqu’au 1 septembre 2023 à l’adresse de la revue : annales.langues.romanes@gmail.com. Elles ne devront pas dépasser 6 500 mots, y compris résumés, mots-clés et bibliographie. Les contributeurs sont priés de respecter les consignes de rédaction de la revue et de remplir la déclaration d’authenticité téléchargeable sur le site http://litere.ucv.ro/litere/node/131. Nous rappelons que, dans le dossier Varia, nous ne retenons que 3 ou 4 articles hors thématique, mais d’intérêt général.



Calendrier :



Date limite de soumission des articles : le 1er septembre 2023

Confirmation de la réception des articles : le 15 septembre 2023

Retour des articles aux auteurs, après évaluation anonyme, pour des corrections et des modifications éventuelles : le 15 novembre 2023

Réception de la variante finale de l’article : le 30 novembre 2023

Date estimée de la parution du volume : le 30 janvier 2024



