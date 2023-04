Rencontres autour de la nouvelle traduction du Gant de Bjørnstjerne Bjørnson par Corinne François-Denève (Paris)

Rencontres autour de

la nouvelle traduction du Gant de Bjørnstjerne Bjørnson par Corinne François-Denève

13 avril, 14 h-16 h, CUNP/FMSH, 54, boulevard Raspail 75006 Paris

Séminaire Bjørnstjerne Bjørnson

Avec :

Giuliano d'Amico (Centre for Ibsen Studies) : « la figure de Bjørnson en Scandinavie »

Solenne Guyot (UNISTRA) : « le débat sur la morale »

Corinne François-Denève (UHA) : « (re)traduire Bjørnson en 2023 »

Séminaire ouvert sur place possibilité de le suivre en ligne.



13 avril, 18h-20h, Bibliothèque Nordique, 6 rue Valette 75005 Paris

Le Gant de Bjørnson : rencontre-lecture autour d’une nouvelle traduction

Avec :

Giuliano d'Amico (Centre for Ibsen Studies) et Corinne François-Denève (Université de Haute-Alsace)

Lecture d’extraits par Benoit Lepecq et Corinne François-Denève.

Rencontre en entrée libre, dans la limite des places disponibles.