Comment obtenir le prix Nobel? Rencontre avec la sociologue de la littérature Paola Boué (Projet Transilangue, Orléans)

Le monde des lettres a longtemps été marqué par ce que Pierre Bourdieu a appelé l’« idéologie du créateur incréé », à savoir le mythe selon lequel le talent littéraire et créatif serait tout bonnement inné chez l’écrivaine.

À rebours de cet a priori encore trop présente dans nos imaginaires collectifs, la sociologie de la littérature entend rappeler le rôle des nombreux intermédiaires intervenant dans la création d’une "grande écrivaine" ou d'un "grand écrivain" : de la maison d’édition nationale aux maisons d’édition traductrices, en passant par les critiques littéraires et bien sûr, les prix littéraires nationaux et internationaux.

Comment fonctionne ce système de prix? Quel peut être son effet sur une carrière littéraire ? Suffit-il d'avoir du talent pour obtenir un prix littéraire?

La sociologue de la littérature Paola Boué reviendra, dans cette conférence ouverte à toutes et à tous et animée par Laélia Véron, sur les différents modes de consécration littéraire afin de comprendre les conditions sociales favorisant l'obtention de prix littéraires. Elle explicitera, entre autres, le fonctionnement social des prix les plus connus : prix Renaudot, prix Goncourt, prix Nobel.

Conférence organisée dans le cadre du projet Transilangue (laboratoire POLEN/ Université d'Orléans) porté par Laélia Véron.

Elle aura lieu le 11 janvier 2025, de 18h30 à 20h, à la librairie des Temps Modernes (57 Rue Notre Dame de Recouvrance, 45000 Orléans).

