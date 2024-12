Journée d’étude

Écopoétique de la vie périurbaine au cinéma

Organisée par Diane Arnaud & Carole Aurouet

Programme URBANATURE 2 – Entre villes et campagnes (dirigé par Carole Aurouet et Gisèle Séginger)

Laboratoire LISAA (Littératures, Savoirs et Arts) de l'Université Gustave Eiffel

Cette journée d’étude s’intéresse à la manière dont le cinéma éclaire les modes d’habitation des territoires situés entre la ville et la campagne et les logiques écologiques qui les traversent. Bien que le cinéma de fiction français soit privilégié notamment à travers l’étude des films de Bertrand Bonello, d’Alain Guiraudie ou de Rabah Ameur-Zaïmeche, il s’agira aussi d’explorer d’autres aires culturelles tels que les paysages dévastés du Japon. Les formes de représentation des cités, des banlieues et des modes de vie pavillonnaire seront également explorées dans le cinéma expérimental et le cinéma muet grâce à l’invitation de programmateurs et de conservateurs (CNC, Cinéma du Réel).

