La réception contemporaine des textes narratifs à la lumière des séries (Bayonne)

La réception contemporaine des textes narratifs à la lumière des séries

Université de Pau et des Pays de l’Adour – Bayonne, 13 décembre 2024

Comité d’organisation :

Yves Landerouin, Sylvain Dreyer, Laurence Riu-Comut.

Les enseignants de lettres, les critiques et autres commentateurs de la littérature ont commencé à prendre en compte le fait que, pour reprendre l’expression de Nic Pizzolatto (créateur de True Detective), « les séries sont la nouvelle littérature populaire ». Elles sont, à ce titre, devenues l’objet d’une attention soutenue chez les universitaires et suscitent toujours plus de travaux. Maintes occasions nous sont données aujourd’hui de constater que la culture sérielle, si l’on peut l’appeler ainsi, supplante la culture filmique dans de nombreuses couches de la population. En même temps, ce genre narratif dominant, voire cannibale, ne cesse de se nourrir de figures, univers, intrigues etc. aussi bien de films célèbres que de romans, contes ou pièces de théâtre (qu’ils appartiennent ou non à un canon constitué de notre littérature). On peut continuer à commenter les textes, en particulier les « grands classiques », en faisant abstraction d’un tel phénomène. On peut aussi chercher à mieux comprendre quelles conséquences il a pour la réception des œuvres romanesques du patrimoine et pour celle des textes narratifs en général. Beaucoup de publications relatives au rapport entre ces deux médias (parmi elles Transcréation n°3 « Séries télévisées et adaptation », 2023) se concentrent sur la part du modèle littéraire dans telle ou telle séries, l’identification des sources, l’étude des mécanismes d’adaptation des textes. Dans sa présentation du numéro de la revue TV series de décembre 2017 intitulé « Littérature et séries télévisées » Shannon Wells-Lassagne indique qu’il s’agit là « d’explorer les différentes façons dont les textes influencent le petit écran [on peut supposer qu’elle pense aussi aux « petits » écrans des ordinateurs et des téléphones] ou subvertit les attentes concernant ce que peut être cette influence ». Nous proposons, au cours de ces journées, d’envisager le rapport inverse en suivant la voie esquissée par Ronan Ludot-Vlasak dans un article (« Les séries télévisées au prisme de l’intertextualité ») de la même revue lorsqu’il prétend « explorer quelques modalités de ce que les séries télévisées font à la littérature ». Un besoin urgent se fait sentir aujourd’hui de savoir en quoi exactement leur consommation (en incluant les mini-séries) par les jeunes et les moins jeunes lecteurs conditionne la réception des textes narratifs.

—

Programme

9h00 Ouverture de la journée par les organisateurs

Modérateur : Yves LANDEROUIN

9h30 Pour une approche transculturelle et transdisciplinaire de la culture populaire

Yves LABERGE - Université d’Ottawa, Canada

9h55 (Faire et Refaire) Le Tour du Monde en 80 jours. Le procès de Passepartout et les métamorphoses d’un épisode juridique

Nicolas BAREÏT - Université de Pau et des Pays de l’Adour Damien CONNIL - CNRS, Université de Pau et des Pays de l’Adour

10h20 Discussion et pause-café

Modératrice : Laurence RIU-COMUT

11h00 Les séries Sherlock et Lupin - Changement de totalité

Alban PICHON - Université Bordeaux Montaigne, Université de Pau et des Pays de l’Adour

11h25 Migration transfictionnelle du personnage stevensonien : «Hyde», un monstre ressuscité dans la série Netflix Wednesday

Yasmine SAOULI

11h50 Discussion

12h30 Déjeuner

—

Modérateur : Damien CONNIL - CNRS, Université de Pau et des Pays de l’Adour

14h00 Pastorale américaine de Philip Roth vu par Woody Allen dans la série Crisis in Six Scenes Guillaume AGARD - Université de Caen-Normandie

14h25 Le best-seller policier de Joël Dicker entre la littérature populaire et la culture sérielle ?

Tereza KŘÍŽOVÁ - Université Palacky d’Olomouc, Tchéquie / Université Paris Nanterre

14h50 Discussion et pause-café

Modérateur : Sylvain DREYER

15h30 Des romans portugais sur le petit écran : adaptations et regards contemporains

Paula ALMEIDA MENDES - Université de Porto, Portugal

16h55 Les mini-séries comme introduction à la lecture des grands classiques du roman

Yves LANDEROUIN

16h25 Discussion et conclusion de la journée.