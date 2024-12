Le dilemme de Bethléem. Le figurant dans la Recherche. Conf. de Geneviève Henrot-Sostero (ENS Paris & en ligne)

Geneviève Henrot-Sostero, professeure à l’université de Padoue, en séjour de recherche à l’ITEM-CNRS, donnera

jeudi 12 décembre 2024 à 10h30

à l'École normale supérieure (45 rue d'Ulm 75005 Paris, amphi Galois, Bâtiment des Bibliothèques, RdC bas) une conférence sur le sujet :

Le dilemme de Bethléem. Le figurant dans la Recherche

Le “Monde” du Faubourg a longtemps, aux yeux de la critique et du lectorat, accaparé les feux de la rampe de la Recherche. Un “Demi-Monde” y saupoudre son piquant : Odette de Crécy, cette Miss Sacripant, Rachel-Quand-du-Seigneur, actrices et chanteuses, Jupien et sa “maison”. Au “Tiers-Monde”, en revanche, nul n’a vraiment prêté attention, sauf à en extraire l’une ou l’autre figure. Le figurant fait en quelque sorte “partie du décor” : grouillant dans l’ombre de l’arrière-scène, il ne commet ni coup d’état, ni grand discours. Il est là pour servir. Mais à quoi ?

Je propose un rapide coup de phare sur sa foule éparse et grise. Dans le long dégradé qui va du narrateur, (presque) partout présent, à la petite couturière d’Odette, où commencent, où finissent les limites de la figuration ? Quels en sont les traits distinctifs ? Les fugues et les variations ? Quelle est son “utilité” dans la diégèse ? son chiffre de présence dans le récit ? Comment le figurant se faufile-t-il dans le maquis des brouillons ? Génétique et linguistique textuelles, sémiotique structurale et narrative, poétique cognitive fournissent leurs outils pour une saisie concrète et factuelle, où les données quantitatives viennent orienter et conforter la lecture qualitative.

Geneviève Henrot

Illustration Marie-Christine Cartier.

Si vous êtes éloigné(e), un lien de visioconférence peut vous être adressé, en écrivant à francoise.leriche@univ-grenoble-alpes.fr