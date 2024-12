Rencontres autour de l'ouvrage Stage and Plate. Eating and Starving in European Drama and Theatres. 16th-19th c. (en ligne)

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Stage and Plate, Eating and Starving in European Drama and Theatres (16th-19th century) publié sous la direction de Sabine Chaouche & Clara Édouard aux Editions Classiques Garnier, rejoignez-nous pour découvrir l’histoire du théâtre, de la cuisine et de la nourriture sur scène. La première séance sera consacrée au XVIIIe siècle (8 janvier) et la deuxième (15 janvier) au XIXe siècle.

8 janvier 2025

Avec Clara Edouard (Zuyd University)

Sabine Chaouche, “L’inventivité culinaire à la Comédie-Française”

Cette communication retrace l’utilisation de la nourriture et des boissons au théâtre, en particulier à la Comédie-Française. Elle examine les différents stéréotypes comiques qui leur sont liés comme le glouton et le gourmand, les mises en scène de repas et leur rôle en matière de comique, ainsi que la culture et les pratiques culinaires des acteurs eux-mêmes. Enfin, elle aborde la question de l’alimentation, de l’embonpoint et de la prise de poids de l’acteur vieillissant.

Silvia Manciati (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), “La faim d’Arlequin sur la scène de la Comédie-Italienne”

Cette communication vise à explorer la présence de la nourriture dans la dramaturgie et sur la scène de la Comédie-Italienne de Paris, en se concentrant sur l’évolution du masque d’Arlequin dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsqu’il s’éloigne du Zanni des vallées bergamasques et tient en échec ses instincts primaires, sans pour autant renoncer à son besoin de manger. Elle montre également comment l’évolution du répertoire et du jeu correspond à un rôle différent de la nourriture.

