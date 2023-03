Bjørnstjerne Bjørnson, Le Gant (trad. Corinne François-Denève)

Svava Riis a tout pour être heureuse. Élevée par des parents aimants, en Norvège à la fin du XIXe siècle, elle se consacre à la philanthropie et va bientôt épouser un beau parti, Alfred Christensen. Mais une découverte fortuite vient tout bouleverser : Alfred a connu d’autres femmes avant Svava, et n’est donc pas l’homme « pur » qu’elle pensait épouser. Ce mariage ne peut avoir lieu. Les notables s’affolent et tentent de la raisonner. On invoque la nature des hommes, la coutume, le risque d’un scandale, le devoir d’indulgence… Svava ploiera-t-elle ou non ? La présente édition rassemble les deux versions successives de la pièce de Bjørnson, l’une teintée d’espoir, l’autre radicalement désenchantée.

Bjørnstjerne Bjørnson est un contemporain d'Ibsen, oublié de nos jours, mais ses drames sociaux lui ont valu un grand succès dans son temps. Le Gant a fait scandale, et l'auteur en a modifié le contenu. Le volume présente les deux versions de la pièce, celle qui a été publiée, et celle qui a été jouée.

Traduction : Corinne François-Denève