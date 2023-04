Ileana Neli Eiben et Andreea Gheorghiu (dir.), Une Roumaine au pays de la Francophonie. Mélanges en l’honneur de la Professeure Margareta Gyurcsik

Le nom de Margareta Gyurcsik est indissociablement lié à la francophonie littéraire qu’elle a promue dans l’espace académique roumain par ses recherches, son activité didactique et la traduction en roumain de livres écrits en français tant littéraires que non-littéraires.



Tout au long de sa carrière universitaire déployée à l’Université de l’Ouest de Timişoara pendant un demi-siècle, Margareta Gyurcsik a apporté sa pierre à l’enrichissement de l’univers académique roumain par des contributions originales et innovantes portant soit sur différents aspects des littératures française et francophones (Des troubadours aux préromantiques : sept siècles de littérature française, Editura Universităţii de Vest, 2003 ; (avec Andreea Gheorghiu et Florin Ochiană), Écrivains roumains d’expression française. XXe siècle. Anthologie, Timişoara, EUV, 2003 ; La neige, la même et autre. Essai sur le roman québécois contemporain, EUV, 2004), soit sur des représentants de celles-ci (avec Georgiana Lungu-Badea, Dumitru Tsepeneag. Les Métamorphoses d’un créateur : écrivain, théoricien, traducteur, EUV, 2006; Gaëtan Brulotte ou la lucidité en partage, Nota Bene, 2018).



Pour rendre hommage à cet « esprit intranquille » des lettres francophones à l’occasion de l’anniversaire de ses 80 ans, plusieurs collègues, collaborateurs et collaboratrices, ancien.nes étudiat.es ont réuni leurs voix et ont contribué à la réalisation du volume suggestivement intitulé Une Roumaine au pays de la Francophonie.



Table des matières



Ileana Neli Eiben, Avant-propos/7



Épîtres dédicatoires

Fritz Peter Kirsch, « Bien chère Margareta… » /11

Ileana Neli Eiben, Lettre de remerciement à Margareta Gyurcsik/19



Îlots et archipels littéraires francophones

Elena Ghiţă, Promoteurs français de la cause roumaine au XIXe siècle /25

Jenő Farkas, Jules Verne à travers la presse hongroise entre 1865-1877 /35

Sanda Badescu, De la force de l’imagination ou comment aimer chez Proust /47

Mariana Ionescu, Antonin Artaud : danser le rock avant le rock /65

Georges Fréris, André Kédros, un écrivain grec francophone méconnu /77

Marc Quaghebeur, « La clarté est un parti-pris ». Contradictions et spécificités du monde littéraire belge francophone de l’après-guerre/91

Gaëtan Brulotte, Homo amans ou Homo eroticus? Amour et désir d’après Roland Barthes/103

Monica Garoiu, Raconter l’indicible : l’esthétique du trauma dans Rue Ordener, Rue Labat de Sarah Kofman/133

Ioana Marcu, L’anticommunication dans la littérature issue de l’immigration maghrébine/143

Peter Klaus, Une découverte de taille : l’émergence de littératures autochtones francophones de par le monde (Québec inclus) /157

Carlo Lavoie, Le sang noir et la mort : méditations sur la chasse, de la forêt à la cuisine/169

Ileana Neli Eiben, Parler du communisme avec humour : Le cimetière des abeilles de Alina Dumitrescu et Heureux qui, comme mon aspirateur de Florentina Postaru/183

Árpád Vígh, Le mythe, tuteur de la conduite humaine/195

Cristina Badulescu, Les médiations conjointes et co-construction du sens. Une approche sensible de l’expérience de visite/215



Interview

Dumitru Tsepeneag, « La maladie des écrivains roumains : le manque de solidarité ». Propos recueillis par Jenő Farkas (trad. de Mirela Parau) /231



Traductions inédites

Cristian Velescu, Valentine de Saint Point, amie et modèle de Rodin (trad. de Maria Ţenchea)/251

Voltaire, Alb şi Negru (trad. de Georgiana I. Badea)/271

Diderot, Regrete pentru vechiul meu halat de casă (trad. de Andreea Gheorghiu)/295

Doamna de Staël, Povestea vieţii Paulinei (prima parte) (trad. de Ramona Maliţa)/309



Pages inédites

Elena-Brânduşa Steiciuc, Une enfance en Bucovine/327

Cristina Montescu, Des corps sur la langue (fragment de roman)/337

Alina Dumitrescu, Polyphonie à Côte-des-neiges /341

Dorica Lucaci, Syracuse (fragments de roman)/343

Simona Constantinovici, Lecţia de istorie/ 361



Notices biobibliographiques /365