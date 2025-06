Un « Espace de Recherche » comme ERGA a vocation à accueillir tout aussi bien des ensembles de textes homogènes thématiquement

(des Actes de colloques, par exemple, comme ce fut le cas récemment avec Le Religieux et le Sacré dans l’œuvre d’Apollinaire) que des articles

ou documents isolés, voire des travaux en cours, des états provisoires de recherches non encore abouties. Il se veut un lieu d’échanges où peuvent être reprises certaines questions qui, malgré parfois des décennies de recherches, sont restées à ce jour sans réponse incontestable. Le roman La Rome des Borgia est de celles-là. [...]

Il nous a paru légitime de reprendre le « dossier Rome des Borgia » en regardant le livre tel qu’il est à l’origine, avec sa partie « roman » et sa partie « documentation » appelée « Appendice ». Les deux volets de l’œuvre méritent pareillement de retenir l’attention ; la première parce qu’elle révèle une thématique et une technique romanesque qu’il est tentant de rapprocher des œuvres de fiction d’Apollinaire, la seconde parce qu’elle illustre les méthodes de travail de l’auteur (Apollinaire ou un autre) et toutes les richesses du « recours aux sources ».

Sommaire :

Présentation (pp. 1-2)

Daniel Delbreil,

"La Rome des Borgia, une histoire romanesque" (pp. 3-19)

Elena Fernandez-Miranda,

"Fantasmes et pulsions inconscientes dans La Rome des Borgia" (pp. 20-34)

Jeanne Véron,

Le rapport aux sources dans La Rome des Borgia : Enquête sur l’« Appendice » (pp. 35-45)

Pour référencer le volume et les articles :

À propos de La Rome des Borgia (Séminaire Apollinaire – Université Sorbonne Nouvelle – 8 novembre 2024), 2025, édition de Daniel Delbreil et Jeanne Véron, en ligne sur ERGA (Espace de Recherches sur Guillaume Apollinaire), Association Internationale des Amis de Guillaume Apollinaire, apollinaireaiaga.com