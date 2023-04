La représentation de la ville dans la littérature et les arts / The representation of the city in literature and the arts (revue Complexus)

Revue Complexus

Revue Interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art et Didactique

Interdisciplinary Journal in Literature, Criticism, Art History and Didactics

ISSN : 2665-735X

N°2, 2023 : Appel à articles



«La représentation de la ville dans la littérature et les arts»

« The representation of the city in literature and the arts »



Date limite de soumission des articles : 30 août 2023

Retour d’évaluation : 20 septembre 2023

Parution : 30 octobre 2023



La ville a toujours été un sujet d'inspiration favori pour les artistes et les écrivains, qui ont cherché à représenter son dynamisme, sa diversité, sa beauté ou sa laideur. La ville est un lieu où se concentrent les forces de la modernité, où se rencontrent les cultures, où se construisent les identités individuelles et collectives.



Dans la littérature, la ville est devenue un sujet majeur à partir du XIXe siècle, avec l'émergence des grandes villes industrielles. Les écrivains ont commencé à explorer ses aspects sombres, en soulignant la pauvreté, la maladie, la violence et l'aliénation. Charles Dickens, dans Oliver Twist, a décrit Londres comme un lieu de misère et de désespoir où les enfants sont exploités et maltraités. Emile Zola, dans Germinal, a décrit la vie misérable des mineurs dans une ville industrielle du Nord de la France. Ces auteurs, comme d’autres, ont choisi de représenter la ville comme un lieu où l'homme est opprimé par les forces économiques et sociales.



Mais la ville est aussi un lieu d'espoir et de création. Dans la littérature moderne, les écrivains ont cherché à la représenter comme un lieu de liberté où l'on peut vivre de manière indépendante et créative. James Joyce, dans Ulysse, a décrit une journée dans la vie de Dublin, en explorant les rues, les pubs et les quartiers de la ville. Dans L'écume des jours, Boris Vian a créé une ville imaginaire, où les personnages vivent dans des appartements absurdes et poétiques.



Dans les arts visuels, la ville a été représentée de manière encore plus diverse, reflétant les différents styles et mouvements artistiques. Les peintres de la Renaissance par exemples ont représenté les villes comme des lieux de pouvoir et de richesse, en créant des vues panoramiques des villes italiennes. Les impressionnistes ont souvent représenté la ville comme un lieu de loisirs et de détente, avec des peintures de rues animées, de cafés et de parcs. Les expressionnistes, quant à eux, ont représenté la ville comme un lieu de désespoir et d'aliénation, avec des peintures de rues sombres et de bâtiments menaçants. Les surréalistes ont représenté la ville comme un lieu de rêve et d'absurdité, avec des peintures de paysages urbains imaginaires et fantastiques.



La photographie a également joué un rôle important dans la représentation de la ville, en documentant les changements urbains et en capturant l'essence de la vie urbaine. Les photographes du XXe siècle, tels que Walker Evans et Berenice Abbott, ont utilisé l’art photographique pour documenter les conditions de vie dans les quartiers pauvres de la ville, révélant les inégalités et les injustices urbaines.



Enfin, le cinéma a également été un moyen important de représenter la ville, en capturant les mouvements et les sons de la vie urbaine. Les films noirs des années 1940 et 1950 ont souvent représenté la ville comme un lieu de criminalité et de corruption, avec des histoires de détectives privés et de gangsters. Les films de science-fiction ont souvent représenté la ville comme un lieu de contrôle et de surveillance, avec des histoires de sociétés dystopiques et de technologies oppressives.



Nous sommes à la recherche d'articles originaux qui explorent les thèmes suivants (la liste n’est pas exhaustive) :



La représentation de la ville dans la littérature et les arts du XIXe siècle à nos jours.

La ville comme lieu de conflit social et de lutte pour le pouvoir ;

La ville comme lieu de transformation et de changement social ;

La ville comme lieu de la mémoire collective et de l'histoire ;

La ville comme lieu d'identité culturelle et de diversité ;

La ville comme lieu de la modernité et de l'urbanisation ;

La ville comme lieu de la violence et de la criminalité ;

La ville comme lieu d'aliénation et d'isolement ;

La ville comme lieu de la créativité et de l'inspiration ;

La ville comme sujet de l'art ;

La ville comme personnage et comme décor ;

La ville comme lieu de l'utopie et de la dystopie ;

Etc.



Nous encourageons les contributions d'auteurs et d'artistes de toutes disciplines et de tous horizons. Nous sommes ouverts à toutes les approches critiques, théoriques et méthodologiques.



Modalité de soumission



- Les textes, en français ou en anglais, doivent être soumis directement via la plateforme de la revue : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/about/submissions#onlineSubmissions (Les auteurs doivent s’inscrire sur la plateforme de la revue) ;



- ou envoyés en fichier attaché au format Word accompagné d’un résumé (en français et en anglais) de 250 à 300 mots et d’un court CV (une dizaine de lignes précisant les coordonnées, statut, institution universitaire, discipline scientifique, orientations de recherche de l’auteur et les principales publications). Le courriel doit être adressé avant le 30 août 2023 délai de rigueur, à l’adresse suivante : revuecomplexus@gmail.com



- La rédaction de l'article devra respecter les normes de la revue. Merci de consulter à cette fin : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/about/submissions#onlineSubmissions .



- Les articles doivent compter de 30 000 à 40 000 signes, incluant les espaces, mais excluant les références. Ils seront évalués en double aveugle par le comité de lecture. Les décisions du comité scientifique seront communiquées aux auteurs avant le 20 septembre 2023.



La date prévue pour la publication du numéro est la fin octobre 2023.



Responsable de la revue



Hicham BELHAJ (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès-Maroc)