Journée des doctorant·e·s de l'ADEFFI 2023 / ADEFFI Postgraduate Symposium 2023 (University College Cork, hybride)

L'Association des études françaises et francophones d'Irlande (ADEFFI) invite les jeunes chercheur·euse·s en études françaises et francophones à venir participer à la Journée des doctorant·e·s qui se tiendra à University College Cork, au format hybride, le 1er septembre 2023. La Journée se veut l’occasion pour les doctorant·e·s à la fois de présenter leurs recherches et d’en faire l’état des lieux dans un contexte universitaire. Afin que cet échange soit aussi ouvert et varié que possible, aucun thème n’a été retenu.



La Journée comprend aussi deux séances ouvertes aux étudiant·e·s de master : la séance « travail en cours » et la séance d’affiches (auxquelles peuvent aussi participer les doctorant·e·s). La séance « travail en cours » prendra la forme d’une série d’interventions durant entre cinq et dix minutes, qui auront pour objectif de résumer la recherche actuelle du·de la participant·e ou de présenter un aspect de sa recherche sur lequel il·elle désire du feedback de ses pair·e·s. Les affiches (« posters ») viseront un public général autant qu’un public spécialiste, communiquant le sujet de recherches d’une manière visuelle. Nous encourageons la participation sur place pour la discussion avec les participant·e·s autour de leurs affiches, mais nous acceptons également des soumissions digitales (format A3 pour les deux cas).



Envoi des propositions



Les propositions sont à envoyer, en français ou en anglais, à adeffipostgrad@gmail.com avant le 14 mai 2023, dernier délai. La composition varie selon le type d’intervention :



● Pour les communications de 20 minutes : une proposition de 300 mots

● Pour la séance la séance « travail en cours » ou la séance d’affiches : une brève proposition de contenu (100 mots maximum)



Merci de bien vouloir indiquer si votre participation sera présentielle ou distancielle, et de joindre une courte note biographique, avec votre rattachement universitaire, à toute proposition.



[ENG]



The Association for French and Francophone Studies in Ireland (ADEFFI) invites contributions from postgraduate students in all areas of French and Francophone Studies for a postgraduate symposium to be held at University College Cork, and online, on Friday 1st September 2023. This event provides a supportive scholarly forum for postgraduates to present both work in progress and new research. To ensure that this forum for exchange is as open and diverse as possible, no central theme has been specified.



We also welcome MA submissions for our work-in-progress session and our poster session (though they are not limited only to MA students). The work-in-progress papers will aim either to summarise the current research of the participant or to present an aspect of ongoing research on which the participant would like feedback from their peers, lasting 5-10 minutes each. The aim of the poster session is to use a primarily visual mode of communication to engage with the audience and spark discussion. Whilst we encourage in-person attendance for the discussion element of the poster, all sessions will be hybrid and therefore virtual poster submissions (size A3 in both cases) are also accepted.



Proposal submission



Proposals, in French or English, should be sent to adeffipostgrad@gmail.com by 14th May 2023. The format varies according to the type of session:



● For 20-minute papers: a 300-word abstract

● For the work in progress session/ the poster session: a brief (100 words maximum) outline of the proposed submission.



For all submissions, students are asked to provide a bio note including their institutional affiliation, and to indicate whether they would be presenting in person or online.

Maika Nguyen

ADEFFI Postgraduate Representative

http://www.adeffi.ie/

http://www.facebook.com/adeffi

https://www.ucc.ie/en/french/research/

http://www.ingentaconnect.com/content/irjofs/ijfs