Postdoctorat / CDD Recherche – projet ANR e-BdF (Sorbonne Université), Littérature XIXe s. et Humanités numériques

Présentation générale



L’offre de poste s’inscrit dans le projet ANR JCJC e-BdF, coordonné par Elsa Courant. Ce projet a pour objectif de mettre à l’épreuve plusieurs hypothèses sur lesquelles s’est construite l’histoire du patrimoine littéraire français du long XIXe siècle, en utilisant l’outil numérique pour adopter un regard neuf sur la matière même des objets de recherche en littérature : le(s) corpus. Pour ce faire, il s’appuie sur un périodique bibliographique, la Bibliographie de la France, dont il propose de faire une édition numérique prenant la forme d’une base de données bibliographiques en ligne, intitulée BiblioBase. Le choix de la Bibliographie de la France se justifie, pour le XIXe siècle, en ce qu’elle contient des informations d’une précision et d’une richesse inégalées dans tous les catalogues de librairie existants sur la période. Ce périodique, qui recense tous les imprimés autorisés après leur dépôt légal depuis 1811, publie des données indispensables à toute histoire culturelle, politique et sociale de la littérature : le classement des ouvrages selon une terminologie évolutive ; les signatures, qui reflètent les postures publiques choisies par les auteurs ; les lieux d’édition ou de réédition, de publication et de vente, indices de l’évolution des pratiques de lecture sur l’ensemble du territoire français ; les traductions et ventes de livres étrangers ; les prix des ouvrages, et parfois leurs tirages.



Afin de démontrer à court terme l’utilité de l’outil philologique numérique qu’il développera dans la Bibliobase, le projet ANR tâchera d’étudier, à partir des données obtenues, trois objets littéraires considérés comme excentrés par rapport au canon culturel français du XIXe siècle, selon une approche poétique, quantitative et socio-historique :



1/ les postures auctoriales adoptées dans les signatures des ouvrages, en prêtant une attention particulière aux textes signés sous un nom féminin ;



2/ les dénominations génériques rares ou éphémères, telles qu’elles apparaissent dans le classement des ouvrages opérés par les rédacteurs de la bibliographie ;



3/ enfin la « littérature régionale ».



Le ou la postdoctorant.e recruté.e participera à la mise en œuvre du projet ANR, dans l’élaboration de l’ensemble des livrables numériques et scientifiques, mais aussi dans le développement de ses axes d’étude sus-mentionnés, en fonction de ses intérêts de recherche.









Une description plus précise du projet et de son équipe est accessible

sur le carnet Hypothèses du programme : https://ebdf.hypotheses.org/

et sur le site de l’ANR : https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE54-0011

Les appels à participation en cours en lien avec le projet sont accessible en ligne sur Fabula :

Numéro de revue Romantisme « Bibliographie et Histoire littéraire » : https://www.fabula.org/actualites/111774/bibliographie-et-histoire-litteraire-revue-romantisme-2025-1.html

Colloque inaugural « La Bibliographie de la France : mémoire du paysage littéraire français ? »

Ces appels contiennent chacun une bibliographie utile à tout.e candidat.e.









Structure d’accueil



Le ou la postdoctorant.e intègrera le laboratoire CELLF, UMR 8599, au sein de l’université de la Sorbonne (Paris). Les informations relatives au laboratoire sont accessibles sur le site https://cellf.cnrs.fr/



Une partie des missions s’effectuera en distanciel.









Missions



Le ou la postdoctorant.e fera pleinement partie de l’équipe ANR e-BdF. Il ou elle sera sous la responsabilité d’Elsa Courant. Il ou elle sera chargé.e des missions suivantes :

traitement, analyse et publication des données bibliographiques : saisie, relecture, formatage et publication de données bibliographiques dans le cadre de l’édition numérique de la Bibliographie de la France pour les années 1811 à 1900, sous la forme de métadonnées. Dans le premier temps du contrat, le ou la candidat.e travaillera à l’élaboration de la base de données en collaboration avec plusieurs membres de l’équipe, dont la coordinatrice.

organisation et suivi des livrables, auxquels il ou elle contribuera : publications, colloques, missions. Dans le deuxième temps du contrat, le ou la candidat.e exploitera les données de la BiblioBase afin de développer un travail de recherche personnel, en lien avec les 3 axes du projet susmentionnés, valorisé dans le cadre des livrables du projet.

dialogue avec les membres de l’équipe et le public : rédaction et création de contenus (textes et vidéo), correspondance, entretien et gestion des interfaces de communication du projet (carnet Hypotheses, site vitrine de la BiblioBase, SharePoint, réseaux sociaux).

Il pourra également être proposé à la personne recrutée d’encadrer des stagiaires de master.



Une formation à la gestion de base de données et à la publication sous wordpress peuvent être envisagées en amont de la prise de fonction, selon le profil du ou de la candidat.e retenu.e.









Conditions d’admission

À la date de la prise de poste, le candidat ou la candidate doit être titulaire d’un doctorat dans le domaine de l’histoire littéraire, de l’histoire du livre, et/ou des humanités numériques, en lien avec le XIXe siècle.



Les candidatures éligibles à un CDD recherche (expérience de plus de 3 ans après la soutenance, conformément à la loi LPR) seront également considérées.









Compétences requises



Le poste ouvert à candidature requiert les compétences suivantes :

connaissance de la bibliographie en général, et de la Bibliographie de la France en particulier, et des enjeux et méthodes propres à l’histoire littéraire du XIXe siècle ;

compétences dans le domaine des humanités numériques (bases de données relationnelles, data visualisation, etc.), acquises au moment du début du contrat ;

maîtrise de logiciels de gestion web (bases de données, wordpress, etc.), acquise au moment du début du contrat ;

autonomie, engagement, rigueur et compétences relationnelles pour le travail en équipe.









Calendrier

7 mai 2023 : date limite du dépôt des candidatures

: date limite du dépôt des candidatures du 1er au 21 juin : saisie des candidatures retenues pour les auditions sur Portail emploi

21 juin 2023 : auditions de recrutement

1er septembre 2023 : prise de poste







Dossier de candidature

un curriculum vitae et une liste de travaux/publications ;

le diplôme de doctorat ;

les pré-rapports et le rapport de thèse (le cas échéant) ;

une lettre de motivation.

Les lettres de recommandation ne sont pas nécessaires dans la constitution du dossier.









Durée de recrutement et date de prise de fonction



Le contrat est d’une durée d’un an. Un renouvellement peut être enivsagé en fin de contrat pour une durée maximale de 6 mois.



La date de prise de fonction est au 1er septembre 2023.









Rémunération



Le recrutement se fait sous la forme d’un contrat à durée déterminée. Le ou la candidat.e percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute, exclusive de toute rémunération accessoire, sur la base d’un temps plein, fixé en fonction de son niveau d’étude.

Le salaire brut minimum correspondant au statut de chercheur.se post-doctorant.e est fixé par arrêté (4 novembre 2021) : 2 271€ brut. Il pourra être réévalué en fonction de l’expérience professionnelle (voir les « conditions d’admission »).









Contacts



Le dossier est à adresser à Elsa Courant, à l’adresse Elsa.courant@sorbonne-universite.fr.



Le mail doit impérativement mentionner en objet « Candidature à un postdoctorat ».