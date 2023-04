Judith Schalansky ou le livre, mémoire du monde



Colloque international



Paris, Maison de la Recherche – école Normale Supérieure, 18-19 janvier 2024



Organisation :

Mandana Covindassamy (ENS-PSL), Agathe Mareuge (Sorbonne Université / CNRS), Bénédicte Terrisse (Université de Nantes)





À l’heure où la question du format[1] et de la matérialité du livre, où la « poétique du support » (Marie-Ève Thérenty) ont le vent en poupe et semblent rendre presque caduque l’étude d’une œuvre et de son auteur depuis l’intérieur des textes, il est une œuvre et une autrice qui nous y reconduisent – à partir de cette prémisse. Formée à l’histoire de l’art et au graphisme, Judith Schalansky (née en 1980 à Greifswald) crée des livres qui sont autant d’objets, une œuvre qui s’écrit et qui se lit à partir de l’histoire du livre et que Monika Schmitz-Emans classe parmi ce qu’elle appelle la « littérature du livre » (Buchliteratur)[2]. Ses ouvrages lui ont déjà valu de nombreux prix prestigieux en Allemagne comme à l’étranger, le dernier en date étant, tout récemment, le Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte. Ce colloque, le premier consacré à l’œuvre de Judith Schalansky en France, explorera les différents enjeux de sa création à partir de l’objet livre[3]. Les enjeux relatifs à la matérialité du livre soulèvent en outre des questions spécifiques en termes de réception de l’œuvre, qui pourront également être envisagées lors du colloque.



En prenant appui sur une conception du livre comme réceptacle de savoir et emblème de la mémoire, les livres de Judith Schalansky renouvellent les questionnements qui traversent la littérature contemporaine de langue allemande : le rapport entre fiction et non fiction, la question de la mémoire, les relations entre texte et image, les liens entre littérature et science[4], les formes de l’éco-[5] et de la ‘zoopoétique’ (Anne Simon).



Ce primat accordé au livre réorganise l’histoire de la littérature allemande et mondiale : il y fait entrer de plain-pied ce qui en était exclu ou situé dans ses marges, des insulaires de la Renaissance au manuel d’écolier en passant par les écrits de scientifiques du XVIIe siècle découvreurs de licorne – ravivant ainsi la première acception du terme « littérature » au sens « de tout ce qui est écrit ». Schalansky semble renouer avec le projet littéraire d’explorer la nature en l’écrivant. Ce geste si typique de ce moment prémoderne de la littérature où science et littérature ne s’excluaient pas encore, si typique d’un Stifter, d’un Raabe, d’un Storm, ou d’un Novalis, s’avère plus actuel que jamais.



Alors que l’histoire de l’édition fait l’objet d’une attention accrue dans les travaux universitaires en littérature[6], les livres de Judith Schalansky, qui sont aussi ceux qu’elle édite au sein de deux collections, « Naturkunden » et « Wildes Wissen », aux éditions Matthes & Seitz, nous ramènent une nouvelle fois vers la question des conditions pragmatiques de l’écriture. Faut-il voir dans la collaboration avec Matthes & Seitz une forme actualisée, voire exacerbée, d’« auctorialité éditoriale »[7], selon le terme forgé par Tobias Amslinger ?

—

Le colloque aura lieu le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier 2024 à Paris. Une publication des articles est prévue.

Nous vous convions à nous envoyer vos propositions en allemand ou en français (titre de travail, biobibliographie et résumé de 250-300 mots) autour de ces constellations schalanskiennes pour le 30 avril 2023 à :

mandana.covindassamy[at]ens.psl.eu

agathe.mareuge[at]sorbonne-universite.fr

benedicte.terrisse[at]univ-nantes.fr

—

Bibliographie

Schalansky, Judith, Fraktur mon amour, New York, Princeton architectural press, 2008.



Schalansky, Judith, Blau steht dir nicht. Matrosenroman. Hamburg, Mare 2008.



Schalansky, Judith, Atlas der abgelegenen Inseln. Hamburg, Mare 2009.



Schalansky, Judith, Der Hals der Giraffe. Bildungsroman, Berlin, Suhrkamp, 2011.



Schalansky, Judith, Verzeichnis einiger Verluste, Berlin, Suhrkamp, 2018.



Schalansky, Judith, Schwankende Kanarien, Berlin, Verbrecher Verlag, erscheint im Juni 2023.



Schalansky, Judith, “Vorlesung : Servus Versus”, in Karl Ove Knausgard/ Judith Schalansky Erfahrung und Erforschung. Literatur und ihre Welten. Tübinger Poetik-Dozentur 2019, hrsg. von Dorothee Kimmich und Philipp Alexander Ostrowicz Künzelsau, Swiridoff Verlag, S. 71-129.



Schalansky, Judith, “Welt im Schrank. Dankrede”, in Hubert Winkels (Hrsg.) Judith Schalansky trifft Wilhelm Raabe. Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2018, Göttingen, Wallstein, 2019, S. 29-41.



Schalansky, Judith im Gespräch mit Claudia Kramatschek, Marion Poschmann, Susanne Scharnowski “3. Die neue Populariät des Nature Writing – weshalb jetzt?”, im Aufsatz von Schröder, Simone, “From Both Sides Now: Nature Writing auf Literaturfestivals”, in Gabriele Dürbeck / Christine Kanz (Hrsg.,) Deutschprachiges Nature Writing von Goethe bis zur Gegenwart. Kontroversen, Positionen, Perspektiven, Stuttgart, J.B. Metzler, 2020, S. 317-333, Gespräch: S. 323-332.



Amslinger, Tobias, Verlagsautorschaft. Enzensberger und Suhrkamp, Göttingen, Wallstein, 2018.



Aymes, Sophie, Lemaire, Candice, Morisson, Valérie (Hrsg.), Jeux de formats (1). Numéro de la revue Interface – images-textes-langage, 45 (2021), https://doi.org/10.4000/interfaces.1978



Braun, Michael, « Judith Schalansky », in Carola Hilmes (Hrsg.), Schriftstellerinnen II, München, Edition text + kritik, 2019 (Reihe KLG Extrakt), S. 168-178.



Breuer, Ingo, “’Kammerspiele im Nirgendwo’ : Geschichte(n) in Judith Schalanskys Atlas der abgelegenen Inseln”, Zagreber germanistische Beiträge. Zagreb, (21) 2012, S. 181-199.



Klingenböck, Ursula, “’Primaten’ der Vogelwelt. Populäre Tiersachbücher zur Gattung Corvus”, Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen, hrsg. Von Michael Schikowski und Ute Schneider, 15. Jgg 2020, Heft 1/2, S. 135-155 (S. 136-137 sur la collection “Naturkunde”)



Krauss, Charlotte, « Déterrer les traces du XXe siècle. Histoire et biologie dans le roman des pays postcommunistes [sur Olga Tokarczuk et Judith Schalansky] », Revue de Littérature Comparée, 4/2017, p. 307-319.



Lemaire, Candice, Morisson, Valérie (Hrsg.), Jeux de formats (2). Numéro de la revue Interface – images-textes-langage, 46 (2021), https://doi.org/10.4000/interfaces.3227



Lemke, Anja, « Bildung als formatio vitae – zum Verhältnis von Leben und Form in Judith Schalanskys Der Hals der Giraffe”, Internationeles Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 41 (2016) 2, S. 395-411.



Niehaus, Michael, « Erzählverfahren und Erzähltechniken dokufiktionalen Erzählens”, in Agnes Bidmon, Christine Lubkoll (Hrsg.), Dokufinationalität in Literatur und Medien. Erzählen an den Schnittstellen von Fakt und Fiktion, Berlin/Boston, De Gruyter, 2022, S. 51-69, https://doi.org/10.1515/9783110692990-003



Pivert, Benoît, « L’inconstance de l’espèce de Judith Schalansky ou les ravages des sciences naturelles », Revue d’art et littérature, musique, 2015, https://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article10747, consulté le 19 février 2023.



Richter, Steffen, « Bibliophiler Traum. Die dunkle Schrift der Berge” [sur l’ouverture de la colletion “Naturkunde”], Tagesspiegel, 09.06.2013 https://www.tagesspiegel.de/kultur/die-dunkle-schrift-der-berge-6361819.html



Schmitz-Emans, Monika, « Erzählte Atlanten », in Michaela Holdenried, Alexander Honold, Stefan Hermes (Hrsg.), Reiseliteratur der Moderne und Postmoderne, Berlin, Erich Schmidt, 2017, S. 203-223.



Schmitz-Emans, Monika, Buchgestaltung als Poiesis. Zur literarischen Arbeit am Buch, Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 2019.



Schmitz-Emans, Monika (Hrsg.), Literatur, Buchgestaltung und Buchkunst. Ein Kompedium, Berlin/Boston, De Gruyter, 2019.



Spoerhase, Carlos, Das Format der Literatur. Praktiken materieller Textualität zwischen 1740 und 1830, Göttingen, Wallstein, 2018.



Spoerhase, Carlos, « Forschungsbericht. Perspektiven der Buchwissenschaft : Ansatzpunkte einer buchhistorisch informierten Literaturwissenschaft », Zeitschrift für Germanistik 21 (2011) 1, S. 145-153.



Thérenty, Marie-Ève, « Pour une poétique historique du support », Romantisme 143 (2009), p. 109-115, https://doi.org/10.3917/rom.143.0109



Werfel, Silvia, “Judith Schalansky”, in Buchgestaltung in Deutschland, hrsg u. mit einem Essay von Silvia Werfel, Göttingen, Wallstein Verlag, 2021, S. 80-83.



Zeisberg, Johanna, “Archiv und Metalepse. Literarische Gegenwartsanalysen von Orhan Pamuk und Judith Schalansky”, in Klaus Kastberger und Christian Neuhuber (Hrsg.) Archive in/aus Literatur. Wechselspiele Zweier Medien, Berlin/Boston, De Gruyer, 2021, S. 161-176,



https://doi.org/10.1515/9783110742503-011

—



Notes



[1] Voir Carlos Spoerhase (2011, 2018).



[2] Monika Schmitz-Emans, « A 2.8 Das Gattungsspektrum der Buch-Literatur », in M. S.-E. (Hrsg.) Literatur, Buchgestaltung. Ein Kompendium, Berlin/ Boston, De Gruyter, 2019, S. 79.



[3] Monika Schmitz-Emans, « A 4 Das Buch als physisches Objekt: Materialität und Sinnlichkeit des Buches im Spiegel der Buchkunst », in M. S.-E. (Hrsg.) Literatur, Buchgestaltung. Ein Kompendium, Berlin/ Boston, De Gruyter, 2019, S. 119.



[4] « Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Wissenschaft auch nichts anderes als Literatur ist, wenn auch eine Form von Literatur, die Objektivität beansprucht, die es, wie wir wissen, nicht geben kann. Sowohl die Poesie als auch die Wissenschaft arbeiten sich an der Schöpfung, oder was von ihr durch unser Walten und Gestalten übriggeblieben ist, ab. Dabei werden die Künste und Geisteswissenschaften jedoch vonseiten der Naturwissenschaften gern belächelt » : Judith Shalansky, Interview zu mehreren “3. Die neue Populariät des Nature writing – weshalb jetzt?” Gespräch am 06/09.2018 im Rahmen des 18. Ilm im Haus der Berliner Festspiele; zwischen Claudia Kramatschek, Marion Poschmann, Judith Schalansky, Susanne Scharnowski S. 323-332, hier S. 329: Auszug aus Simone Schröder “From Both Sides Now: Nature Writing auf Literaturfestivals”, in Gabriele Dürbeck / Christine Kanz (Hrsg.) Deutschprachiges Nature Writing von Goethe vos zur Gegenwart. Kontroversen, Positionen, Perspektiven, Stuttgart, J.B. Metzler, 2020, S. 317-333,



[5] Voir le double dossier sur l’« écopoétique pour des temps extrêmes » paru en décembre 2021 sur Acta fabula (https://www.fabula.org/revue/sommaire14040.php) et sur Fabula-LHT (https://www.fabula.org/lht/27/).



[6] AMSLINGER, Tobias, Verlagsautorschaft. Enzensberger und Suhrkamp, Göttingen, Wallstein, 2018; AMSLINGER, Tobias/ EINERT, Katharina/ JASPERS, Anke/ MICHALSKI, Claudia/ PAUL Morten (Hrsg.), Suhrkamp-Kulturen. Verlagspraktiken in literaturwissenschaftlicher Perspektive, IASL 2018; 43(1); MÜLLER, Gesine, Wie wird Weltliteratur gemacht? Globale Zirkulationen lateinamerikanischer Literaturen, Berlin/ Boston, de Gruyter, 2020; Konstantin Ulmer, VEB-Luchterhand. Ein Verlag im deutsch-deutschen Literarischen Leben, Berlin, Christoph Links, 2016; Anke Jaspers, Suhrkamp und DDR. Literaturhistorische, praxeologische und werktheoretische Perspektiven auf ein Verlagsarchiv, Berlin/Boston, De Gruyter, 2022, https://doi.org/10.1515/9783110742756



[7] AMSLINGER, Tobias, Verlagsautorschaft. Enzensberger und Suhrkamp, Göttingen, Wallstein, 2018.