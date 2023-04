II Congreso internacional CROS: Cruce de fronteras: Español y otras lenguas y literaturas en contacto / II International Congres CROS: Crossing the borders: Spanish and other languages and literatures in contact (Bruxelles)

Este II congreso internacional es una iniciativa del Grupo de Investigación CROS del Departamento de Lingüística y Estudios Literarios (lengua española) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB, Bélgica) y del Departamento de Español de la Universidad de Gante (UGent, Bélgica).

El congreso tendrá lugar en la Vrije Universiteit Brussel - VUB (Bruselas, Bélgica) del 7 al 8 de febrero de 2024.

Oradores plenarios



* Julio Cañero Serrano (Universidad de Alcalá). El colonialismo interno estadounidense a través de la literatura y los medios audiovisuales: De Rudolfo Anaya a ‘Penny Dreadful: City of Angels’.

* Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla). La didáctica de la sintaxis discursiva en ELE

* Osmer Balam (The college of Wooster). On the structural limits and possibilities of Spanish/English Code-switching: Cross-community multilingual outcomes.

La facilidad de movilidad del siglo XX aceleró el contacto entre individuos y promovió la fusión y coexistencia de dos o más sistemas culturales originando que más de un idioma intervenga en la (re)construcción de identidades. Este segundo congreso propone analizar los contactos entre lenguas y culturas hispánicas con el inglés y otras lenguas, como sería, por ejemplo: En España, el euskera, catalán y gallego y otras lenguas europeas como francés y portugués; en México, el náhuatl y el maya; en Centro y Sudamérica, el quechua, aimara, maya y guaraní; en el extremo Sur de América Latina con otras lenguas como el portugués, italiano y alemán; y en el Caribe y Filipinas, las lenguas criollas; En Estados Unidos, el inglés.

Invitamos a los investigadores a presentar sus trabajos desde distintos campos como la lingüística, la literatura, los estudios culturales, la traducción, la adquisición de la lengua y los movimientos migratorios, en torno a tres temáticas principales:

1. Español en contacto con otras lenguas

2. ELE: Aprendizaje y pragmática interlingüística

3. Movimientos migratorios y (re)construcción identitaria

Los idiomas de las conferencias son: español e inglés. Cada ponente dispone de 20 minutos de presentación, se prevé un tiempo de debate y preguntas al final de cada sesión. Los invitamos a someter sus resúmenes que no deben exceder las 500 palabras (referencias no incluidas). Éstos deberán mencionar: principales preguntas de investigación, metodología y, si aplica, datos y resultados obtenidos/previstos. Las referencias bibliográficas se indicarán aparte. Deberán presentarse individualmente a través de esta liga, serán revisados de forma anónima. Indicar: Nombre y apellidos, afiliación institucional (nombre completo sin siglas, país), correo electrónico institucional, número ORCID, ficha biobibliográfica (200 a 300 palabras máximo).