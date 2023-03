Fiction brève : Paysage et temporalité (Colloque de l'European Network for Short Fiction Research, Manchester)

Fiction brève : Paysage et temporalité

Colloque annuel de l'ENSFR (European Network for Short Fiction Research)

University of Manchester 23-25 octobre 2023



Dans The Country and The City (1973), le théoricien gallois de la culture Raymond Williams écrit que les paysages de la campagne sont associés « à l'idée d'un mode de vie naturel : de paix, d'innocence et de simple vertu », tandis que la ville est associée « à l'idée d'un centre accompli : d'apprentissage, de communication, de lumière » (p.1. 1973). (Williams poursuit en affirmant que de « puissantes associations hostiles » se sont développées entre la ville et la campagne, la « ville étant un lieu de bruit, de mondanité et d'ambition » et « la campagne un lieu d'arriération, d'ignorance, de limitation », et que « le contraste entre la campagne et la ville » est une approche « fondamentale » des représentations littéraires de ces différents paysages (p.1. 1973). Cette conférence aura pour but d'examiner le travail effectué par les auteurs de nouvelles pour soutenir, contester et subvertir ces affirmations dans leurs représentations des paysages. Il s'agira d'examiner une pléthore de paysages, y compris, mais sans s'y limiter, les paysages ruraux, urbains, arides, peuplés, cosmopolites, pastoraux, florissants, mourants, futuristes, anciens, indigènes, étrangers, hostiles, accueillants.



L'autre volet de l'écriture de la nouvelle que cette conférence examinera est la représentation de la temporalité. Michael Trussler, dans son article « Contemporary Literature » écrit que « les nouvelles semblent particulièrement concernées par l'étude de la nature de la temporalité. La progression chronologique du temps est une expérience humaine élémentaire ; nous répondons à cette condition rudimentaire en narrativisant essentiellement ce processus en reliant les événements en une série continue. Les histoires brèves montrent cependant que la traduction des événements en un continuum réduit potentiellement la "signification" d'un événement à son importance relative dans une série continue. Opposées à l'assimilation synoptique (la méthode que privilégient la plupart des historiens et des romanciers), les nouvelles soutiennent que les récits que nous nous racontons masquent souvent les incongruités de la temporalité existentielle » (p. 599-600, 2002). Cette conférence aura pour but d'examiner la relation que la forme de la nouvelle entretient avec ses représentations de la temporalité et de demander si la forme de la nouvelle produit des effets uniques dans sa représentation de la temporalité.



Cette conférence abordera également le concept de chronotope de Mikhail M. Bakhtine. Dans L’imagination dialogique, Bakhtine définit le chronotope comme un « espace-temps », qui permet aux critiques littéraires d'analyser la manière dont « la connexion intrinsèque des relations temporelles et spatiales » est « artistiquement représentée dans la littérature ». (p. 84. 1981.) Bakhtine poursuit en disant que, dans un chronotope, « le temps [...] s'épaissit [... et] devient artistiquement visible », et l'espace devient « chargé et sensible aux mouvements du temps, de l'intrigue et de l'histoire » (p.250. 1981.)



La conférence vise à réunir des chercheurs intéressés par l'examen de ces tensions et des différentes manières dont la nouvelle dépeint les paysages et la temporalité. L'objectif de la conférence n'est pas de considérer la forme brève en antagonisme avec d'autres formes littéraires, mais plutôt d'inviter des communications qui examinent de manière croisée les espaces marginaux que la fiction brève occupe et les intersections entre le paysage et la temporalité, que la forme brève peut éclairer.



Compte tenu de la diversité qui caractérise les nombreux genres de la fiction brève, les sujets que nous espérons explorer lors de la conférence de l'ENSFR de 2023 à travers le thème « Fiction brève: Paysage et temporalité » incluent, sans s'y limiter, les sujets suivants :



- Microfiction et exploration de la temporalité.



- Fiction brève liée à des paysages mourants, en ruine ou apocalyptiques.



- Fictions brèves associées à des paysages florissants, peuplés et harmonieux.



- Les multiples récits du « short story cycle »/cycle de nouvelles et la façon dont il permet d'explorer plusieurs chronologies dans un seul recueil.



- La structure temporelle particulière des périodiques (la périodicité, la répétition avec variation, la nouveauté et le présent) en tant que support ou format de publication qui, depuis plusieurs siècles, est étroitement lié au destin de la nouvelle.



- Les cadres et paysages temporels très chargés de l'histoire de fantômes.



- Les différentes approches de la temporalité dans la forme brève.



- La représentation par la nouvelle du paysage absent de l'homme, qu'elle soit rédemptrice ou pessimiste à son égard ?



- La nouvelle et les paysages extraterrestres.



- L'intersection entre la nouvelle et le roman et son exploration de temporalités plus longues.



- Les représentations de paysages qui contestent ou brisent les dichotomies urbain/rural, cosmopolite/arrière, monde/limitation.



- Les représentations de paysages ruraux et leurs associations avec la pastorale.



- Les représentations de paysages urbains et leurs associations avec le cosmopolite.



- Le recueil/cycle de nouvelles et sa représentation de différentes temporalités et/ou de différents paysages dans un seul recueil.



- Les recueils/cycles/anthologies courts centrés sur un lieu géographique/paysage.



- Les « possibilités » de la brièveté dans la forme de la nouvelle et la mesure dans laquelle cela se reflète dans les théories du genre de la nouvelle.

—



Les propositions d'environ 300 mots pour des présentations en anglais, espagnol ou français - accompagnées d'une courte biographie (100 mots) - doivent être envoyées à ENSFR2023@outlook.com avant le 5 juin 2023.



Nous accueillons les présentations interdisciplinaires et créatives/critiques d'auteurs de fiction brève. Nous encourageons également les contributions de fictions brèves pour les événements de lecture. Les propositions d'étudiants et de chercheurs en début de carrière sont particulièrement encouragées.



La conférence de l'ENSFR 2023 aura lieu en personne à l'Université de Manchester, dans le bâtiment Ellen Wilkinson, du 23 au 25 octobre 2023



Organisateurs : Ailsa Cox (Edge Hill University), Elke D'hoker (KU Leuven), Michelle Ryan (Université d'Angers), Paul Knowles (Université de Manchester) et Thomas Grocott (Université de Manchester).