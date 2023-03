La fabrique journalistique des célébrités. Vedettariat, presse et culture médiatique dans la francophonie nord-atlantique, XVIIIe-XXIe s. (Toronto, Canada)

LA FABRIQUE JOURNALISTIQUE DES CÉLÉBRITÉS



Vedettariat, presse et culture médiatique dans la francophonie nord-atlantique (XVIIIe-XXIe siècles)



PROGRAMME FINAL





MERCREDI 26 AVRIL



10h-10h30 Mot de bienvenue



10h30-12h L’ÉCRIVAIN·E NATIONAL·E ET SES JOURNAUX

Présidence : Patrick Thériault (U. de Toronto)



Sébastien Drouin (U. de Toronto), « Papa Grand Homme. Le retour de Voltaire à Paris dans les correspondances littéraires (1778-1779) »



Sophie Ménard (U. de Montréal), « La célébrité locale et virale de la “Bonne Dame de Nohant” »



Hans-Jürgen Lüsebrink (U. de Saarbrücken), « Louis Fréchette, la construction journalistique d’un écrivain national canadien-français. Paradoxes, controverses et célébrations, de la presse quotidienne aux almanachs populaires (1880-1908) »



DÎNER



13h30-14h30 LA VEDETTE ET SES PLUMES

Présidence : Pascal Riendeau (U. de Toronto)



Adrien Rannaud (U. de Toronto), « De la chronique mondaine au portrait des vedettes : les premiers et premières journalistes de la célébrité au Québec, 1935-1960 »



Marie-Ève Thérenty (U. Paul-Valéry Montpellier 3), « Portraits de people et nouveau journalisme dans la France de l’après-guerre »



PAUSE



15h-16h30 CONFÉRENCE D’HONNEUR

Modération : Mélodie Simard-Houde (U. du Québec à Trois-Rivières)



Bertrand Tillier (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Visite au domicile de la vedette : les célébrités et leur intérieur mis en médias (1880-1930) »





JEUDI 27 AVRIL



9h30-11h RÉSEAUX CROISÉS ET CIRCULATIONS INTERNATIONALES

Présidence : Nicolas Gauthier (U. de Waterloo)



Claire Barel-Moisan (CNRS), « Edison, entre reportages, caricatures et fictions : les stratégies commerciales d’une célébrité scientifique mondiale »



Solène Monnier (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Lilian Harvey, une vedette européenne ou mondiale »



Pierre Lavoie (U. Laval), « Les “retours des États” : les journaux franco-américains et la fabrication de la célébrité canadienne-française (c. 1920-1960) »



PAUSE



11h30-12h30 AIMER ET CROIRE : LA CÉLÉBRITÉ ET SES VALEURS

Présidence : Marie-Hélène Larochelle (U. York)



Ira Wagman (U. Carleton), « Fashioning TV Stardom in Quebec’s Catholic Press, 1952-1962 »



Marie-Pier Luneau (U. de Sherbrooke) et Jean-Philippe Warren (U. Concordia), « Hollywood, PQ: Figures de starlettes et de jeunes premiers dans Histoires vraies »



DÎNER



14h-15h30 CÉLÉBRITÉ ET URBANITÉ : LE CAS DE MONTRÉAL

Présidence : Stéphanie Nutting (U. de Guelph)



Hervé Guay (U. du Québec à Trois-Rivières), « Fabrique d’un star-system théâtral éphémère à Montréal avant la Première Guerre mondiale »



Chantal Savoie (U. du Québec à Montréal), « Célébrité et proximité : études de cas et réflexions sur la célébrité dans l’espace culturel local »



Will Straw (U. McGill), « Tabloid Metropolis : Celebrity culture in Montreal’s sensational press, 1964-1968 »



PAUSE



16h-17h MUTATIONS CONTEMPORAINES DE LA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE

Présidence : Barbara Havercroft (U. de Toronto)



Caroline Duchesne (U. de Liège), « Le rôle de la presse magazine dans la représentation de la célébrité comme monde social. Le cas Paris Match »



Virginie Spies et Judith Caceres (U. d’Avignon), « La construction médiatique de la célébrité : une question de temporalité »





VENDREDI 28 AVRIL



9h-10h30 GENRE, RACE ET NATION DANS LE VEDETTARIAT CONTEMPORAIN

Présidence : Stéphanie Proulx (U. de Toronto)



Anouk Bélanger (U. du Québec à Montréal) et Bachir Sirois-Moumni (U. d’Ottawa), « Le Démon blond : quand le hockey s’invite dans la fabrique de la culture de la célébrité au Québec »



Marie-Odile Richard (U. du Québec à Trois-Rivières), « Analyse comparative des impacts de la célébrité sur la construction d’un verdict populaire d’innocence ou de culpabilité dans la presse et dans la fiction à l’aune de l’affaire du Sofitel de New York »



Keivan Djavadzadeh (U. Paris 8 Vincennes - Saint-Denis), « La fabrique journalistique de la célébrité dans les musiques dites “urbaines” en France au prisme du genre et de la race »



PAUSE



11h-12h30 LES MÉDIATEURS DE LA CÉLÉBRITÉ

Présidence : Mendel Péladeau-Houle (U. de Toronto)



Marceau Levin (U. de Sherbrooke/U. Lumière Lyon 2), « Scandale et calomnie : Les Contemporains d’Eugène de Mirecourt (1853-1857), ou le journalisme à l’assaut de la célébrité »



Sarah Mombert (École Normale Supérieure de Lyon), « La vedette, son agent et les journalistes. L’imprésario P. T. Barnum dans la presse du XIXe siècle »



Marie-Astrid Charlier (U. Paul-Valéry Montpellier 3/Institut universitaire de France), « L’Académie Goncourt ou la célébrité à contre-emploi »



DÎNER



13h30-15h TENSIONS, RATAGES ET ENVERS DE LA CÉLÉBRITÉ

Présidence : Pascal Michelucci (U. de Toronto)



Alexandre Larouche (U. du Québec à Montréal), « La posture à l’épreuve du mythe. Les mutations médiatiques de la posture d’artiste et le cas Serge Gainsbourg »



Paul Aron (U. Libre de Bruxelles), « Une célébrité médiatique éphémère : le cas de Charles Monselet, journaliste parisien de la seconde moitié du XIXe siècle »



Yoan Vérilhac (U. de Nîmes), « Le traitement sérieux des malheurs des vedettes : l’envers risqué du sensationnalisme »



15h-15h30 Mot de clôture



----



Organisation :

Adrien Rannaud et Mélodie Simard-Houde

Avec la collaboration de Maude Marcotte



Comité scientifique :

Olivier Bara, Stéfany Boisvert, André Gunthert, Marie-Pier Luneau et Will Straw



Affiche et programme :

Maryne Bélanger



Le comité organisateur souhaite remercier les institutions et organismes suivants pour leur soutien à l’événement :



Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Département d’Études françaises, U. de Toronto

Département d’Études langagières, U. de Toronto à Mississauga

Office of the Vice-Principal, Research, U. de Toronto à Mississauga

Centre des études de la France et du monde francophone, U. de Toronto

Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec, U. de Sherbrooke

Fonds d’animation et de diffusion de la recherche, U. du Québec à Trois-Rivières

Laboratoire L’art en procès, U. du Québec à Trois-Rivières



Événement diffusé en direct sur Zoom : https://utoronto.zoom.us/j/89471433479 (Numéro de la réunion : 894 7143 3479)