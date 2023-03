Le poème visuel dans les Amériques, XXe-XXIe siècles (Lille)

Le poème visuel dans les Amériques, XXe-XXIe siècles

Université de Lille, 6-7 avril 2023

Jeudi 6 avril

Ouverture du colloque et conférence plénière

13h45 : Accueil café

14h : Ouverture du colloque

Fiona McCann, directrice du CECILLE

Paul-Henri Giraud, Université de Lille

Hélène Aji, ENS PSL – Institut des Amériques

14h15 : Conférence plénière :

Rae Armantrout, "Edges of the Legible"

Poète, Professor of Poetry and Poetics, University of California, San Diego

présentée par Hélène Aji, ENS PSL – Institut des Amériques

15h15-15h30 : Pause café

Session 1

15h30-17h : Session 1

modérée par Modesta Suárez, Université Toulouse Jean Jaurès

Sergio Fregoso Sanchez, Université Paul-Valéry Montpellier 3

E X I T O : La poésie visuelle du mouvement Estridentista

Samantha Lemeunier, ENS PSL

From visual to visionary poetics: William Carlos Williams’s scopic revolution

Leonello Bazzurro, Institute of Advanced Study, University of Warwick

La apropiación artística en la poesía visual-experimental de Juan Luis Martínez

17h-17h15 Pause café

Session 2

17h15-18h45 : Session 2

modérée par Laure de Nervaux-Gavoty, Université Paris Est Créteil

Anne Reynès-Delobel, Aix-Marseille Université

Poèmes visuels de Robert Carlon Brown à l’aune de la poésie visuelle états-unienne

Andrea Pitozzi, Università degli Studi di Bergamo

Forms of erasure as visual poetics

Xavier Kalck, Université de Lille

“All that’s left is pattern” : les pictogrammes iconoclastes d’Armand Schwerner

Vendredi 7 avril

Conférence plénière

8h45 : Accueil

9h00-10h00 : Conférence plénière :

Mica Gherghescu, "Exposer la poésie visuelle - kits pratiques"

Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou

présentée par Antonia Rigaud, Université de la Sorbonne Nouvelle

10h00-10h15 : Pause café

Session 3

10h15-11h15 : Session 3

modérée par Xavier Kalck, Université de Lille

Juliette Bouanani, Université Paris Nanterre

“Print misfortune” : Susan Howe et l’effacement de l’expérimentation visuelle d’Emily Dickinson

Fiona McMahon, Université Paul-Valéry Montpellier 3

The Neo-Avant-Gardism of Found Poetry in Contemporary North American Visual Poetics

11h15-11h30 : Pause café

Session 4

11h30-12h30 : Session 4

modérée par Anne Reynès-Delobel, Aix-Marseille Université

Émilien Sermier, Université de Lausanne

« Ma lyre aux sept couleurs ». Les poèmes francographiques de Huidobro.

Pierre Thévenin, ENS Paris-Saclay

Les dactylopoèmes et les audiopoèmes d’Henri Chopin, une poétique surnationale de l’espace

12h30-13h45 : Pause déjeuner

Session 5

13h45-14h : Accueil

14h-15h: session 5

modérée par Mica Gherghescu, Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou

Gissela Mate, Université de Montréal

La Poésie Concrète, un hymne à la vision ?

Vinicius Carneiro, Université de Lille

Le rôle de la traduction dans la poésie concrète brésilienne : le cas des intraductions d’Augusto de Campos

15h-15h15 : pause

Session 6

15h15-16h45: session 6

modérée par Nathalie Galland-Boudon, Université de Bourgogne

Yasna Bozhkova, Université de la Sorbonne Nouvelle

Tisser le poème : texte et textile dans l’œuvre de Jen Bervin

Mario Alfonso Álvarez Domínguez, Université de Lille

Représenter de la violence : quelques enjeux visuels dans la poésie mexicaine du XXIe siècle

Aurore Clavier, Université de Lille

“ this land ” : Layli Long Soldier, ou l’espace national à l’épreuve du poème visuel

16h45-17h : Pause café

Conférence plénière et clôture du colloque

17h-18h : Conférence plénière

Alberto Blanco, "Alberto Blanco : poeta visual"

Poète et artiste visuel, Mexico

présenté par Paul-Henri Giraud, Université de Lille

18h-18h15 : Clôture du colloque