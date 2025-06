Éprouver, penser, figurer, déclarer sa force : les femmes dans la mêlée, XIXe-XXIe s. (Rouen)

Éprouver, penser, figurer, déclarer sa force :

les femmes dans la mêlée (XIXe-XXIe siècles)

Colloque international

17-18 juin 2025

Université de Rouen Normandie, Campus Mont-Saint-Aignan, Maison de l’Université

Salle des conférences (17 juin)

Salle divisible (18 juin)

Organisé par l’Université de Rouen Normandie et le CÉRÉdI, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France, de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (Université de Strasbourg) et de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme Société (Université de Rouen Normandie)

4e colloque du cycle "La force des femmes hier et aujourd’hui" - projet de recherche porté par le CÉRÉdI et dirigé par Ariane Ferry et Sandra Provini

Comité d’organisation

Ariane Ferry (Université de Rouen-Normandie), Anne-Claire Marpeau (Université de Strasbourg), Nina Roussel (Université de Rouen-Normandie), Enrica Zanin (Université de Strasbourg)

—

Programme

Mardi 17 juin

Maison de l’université, salle des conférences

9h00 : Accueil des participants

9h30 : Accueil par la direction du laboratoire CÉRÉdI et introduction par les organisatrices du colloque.

Session 1 : Faire travailler et transformer les anciennes figures féminines

Présidence de session : Sandra Provini (Université de Rouen Normandie)

10h00-10h25 : Jacqueline Sabbah (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)

« L’imaginaire du cygne : de la femme soumise à la femme puissante »

10h30-10h55 : Cassandre Martigny (ENS Lyon)

« La figure de Clytemnestre dans Le Passé empiété (1983) de Marie Cardinal : significations et représentations plurielles de la force au féminin »

Discussion et pause

Session 2 : Les femmes à la conquête d’espaces masculins (séries et cinéma)

Présidence de session : Andrea Oberhuber (Université de Montréal)

11h30-11h55 : Benjamin Campion (docteur de l’Université de Montpellier 3 – Université de Lille)

« ‘Just one of the guys’ : femmes actives et milieux professionnels masculins dans les années 1970 »

12h00-12h25 : Barbara Servant (docteure de l'Université de Rennes 2, CELLAM)

« Femmes à la fenêtre : une reconquête du regard »

Discussion et pause

Session 3 : Transmettre, échanger des idées, publier ensemble : la force du collectif

Présidence de session : Ariane Ferry (Université de Rouen Normandie)

14h30-14h55 : Lucie Barette (IUT du Havre)

« Le matrimoine de Marguerite Durand : de la presse aux archives »

15h00-15h25 : Hélène Yeche (Université de Poitiers)

« Voix et voies allemandes. Le dialogue de deux femmes de conviction (Christa Wolf – Sarah Kirsch) »

15h30-15h55 : Pascale Joubi (docteure de l’Université de Montréal)

« Collectif Sororité : penser l’exigence sororale comme principe fondamental de la force des femmes au XXIe siècle »

Discussion et pause

Session 4. La résistance des femmes en contexte de guerre ou de régime autoritaire

Présidence de session : Marion Lata (Université de Rouen-Normandie)

16h30-16h55 : Alexandra Rivard (docteure de l’UQAC – Université du Québec à Chicoutimi)

« Les Autres Martyrs (1931) de Magdeleine Chaumont : la force des femmes pendant la Première Guerre mondiale »

17h00-17h25 : Lucile Bordes (doctorante de l’Université Bordeaux Montaigne)

« Un modèle de résistance féminine dans Le Sable entre les doigts d’Élisabeth de Neyrat (1956) »

Discussion, fin de la première journée

Mercredi 18 juin

Maison de l’université, salle divisible

Session 5 : Faire entendre les voix d’hier sur la force des femmes, mettre en avant des autrices minorisées

Présidence de session : Enrica Zanin (Université de Strasbourg)

09h15-09h40 : Agathe Castex (doctorante de l’Université de Franche-Comté)

« Force féminine en régime naturaliste : le cas de Victoire la Rouge de la romancière Georges de Peyrebrune (1883) »

09h45-10h10 : Salomé Pastor (doctorante de l'Université de Strasbourg)

« La révolte d’Ève : Nelly Roussel ou la parole comme force »

Discussion et pause

Session 6. Se faire entendre en contexte de domination

Présidence de session : Anne-Claire Marpeau (Université de Strasbourg)

10h40-11h05 : Andrea Oberhuber (Université de Montréal)

« La force du silence dans Le Livre d’Emma de Marie-Célie Agnant et L’Interdite de Malika Mokeddem »

11h10-11h35 : Fatima Medjad Grine (Université Oran 2)

« ‘Si tu te tais, tu meurs / Alors, parle et meurs’ : se révolter pour échapper à l’aliénation (Ravisseur de Leïla Marouane, 1997 ; Deux femmes de Djeddah de Hanaa Hijazi, 2017) »

11h40-12h05 : Zeynab Sadeghi (docteure de l’Université de Strasbourg)

« La force féminine face à un monde misogyne iranien : le combat de Bibi Khânoum Estarâbâdi (1857-1921) pour l’éducation des femmes »

Discussion et pause

Session 7 : Désirs, sexualités, violence : déclarer / provoquer / assumer

Présidence de session : Nina Roussel (Université de Rouen Normandie)

14h00-14h25 : Marie-Apolline Joulie (doctorante de l’ENS Lyon)

« Puissance, violence et désir de femmes : une lecture des poétesses de la Beat Generation »

14h30-14h55 : Maria Gamero Hidalgo (doctorante de l’Université Pablo de Olavide à Seville)

« Blue moon, you saw me standing alone : la force dans les identités lesbiennes dans l’œuvre de Leslie Feinberg et Audre Lorde »

15h00-15h25 : Nayla Mamouni (masterante de l’Université de Rouen-Normandie)

« Smell of female : Féminisme porno-punk et écritures radicales du désir »

Discussion, fin du colloque.

Comité scientifique du colloque

Victoire Feuillebois (Université de Strasbourg), Pierre-Louis Fort (CY Cergy Paris Université), Henri Garric (Université de Bourgogne-Franche Comté), Marion Lata (Université de Rouen), Gwénaëlle le Gras (Université de Bordeaux-Montaigne), Lucie Nizard (Université de Genève), Andrea Oberhuber (Université de Montréal), Sandra Provini (Université de Rouen), Denis Saint-Amand (Université de Namur), Françoise Simonet-Tenant (Sorbonne Université), Tatiana Victoroff (Université de Strasbourg).

Comité scientifique du projet « La force des femmes »

Éric Avocat (Université d’Osaka, Japon), Anna Bellavitis (Université de Rouen-Normandie), Anne Debrosse (SIEFAR), Diane Desrosiers (Université McGill, Canada), Myriam Dufour-Maître (Université de Rouen-Normandie), Marie Franco (Université de la Sorbonne Nouvelle), Véronique Gély (Université de la Sorbonne), Nathalie Grande (Université de Nantes, SIEFAR), Claudine Poulouin (Université de Rouen-Normandie), Jean-Marie Roulin (Université Jean Monnet, Saint-Étienne).

Il sera possible de suivre l'événement à distance (visionnage uniquement, sans intervention possible), sur demande : écrire à nina.roussel@univ-rouen.fr pour obtenir le lien de connexion.