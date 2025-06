AVIGNON AVEC L’UKRAINE !

du 15 au 18 juillet 2025



Des personnalités ukrainiennes du monde de l’art, de la littérature et de la justice internationale seront en Avignon durant le Festival pour y faire entendre la voix d’une société qui a fait le choix de l’indépendance et de la démocratie. C’est pourquoi Moscou a planifié sa destruction, en bombardant systématiquement les civils, en enlevant des dizaines de milliers d’enfants pour les russifier et en pillant ses musées pour s’en approprier les œuvres.

Les dimensions humaines et culturelles de la guerre d’invasion russe, absentes des médias, seront durant quatre jours au centre de ces rencontres : tables-rondes, conférence, projections et performances permettront de rencontrer des représentants de la résistance civile ukrainienne. Des comédiens et comédiennes interpréteront des poèmes et témoignages d’une littérature ukrainienne plongée au cœur de la guerre.

Programme complet : https://www.pourlukraine.com/avignon-avec-l-ukraine…



Avec le concours de la Maison Jean Vilar, du Festival Off Avignon, des cinémas Utopia, de l’Institut Calvet, des bibliothèques Ceccano et Renaud-Barrault, des éditions Actes Sud.