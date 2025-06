Les dynamiques du français en Côte d’Ivoire : langue, littérature et société (Mantoue, Italie & en ligne)

Dans un contexte de plurilinguisme marqué, le français s’est imposé en Côte d’Ivoire comme langue officielle et principal véhiculaire dans le pays. Toutefois, son usage quotidien révèle une grande diversité de pratiques et de formes.

Cette rencontre scientifique s’intéresse aux dynamiques sociolinguistiques et littéraires qui façonnent les usages du français dans l’espace ivoirien, en particulier l’émergence et la diffusion du nouchi, variété populaire et créative. Il s’agit également d’interroger les représentations sociales de la langue française, les enjeux littéraires et politiques liés à sa maîtrise, ainsi que les tensions entre normes imposées et formes endogènes.

L’objectif est de montrer comment ces dynamiques participent à la redéfinition des identités sociales, culturelles et citoyennes.

Programme

Franca Poppi (Università di Modena e Reggio Emilia) Ouverture des travaux

Anderson Magalhães (Università di Verona – University of Ottawa) Introduction

Alain Laurent Aboa (Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan) Le français en Côte d’Ivoire entre standard et hybridation : dynamiques sociolinguistiques et enjeux identitaires

Josué Guébo (Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan) Nouchi et Français d’Afrique : dé-marginalisation par la graphie ou la démographie ?

Jeudi 5 juin 2025, 15h00

En ligne : https://meet.google.com/wwg-ntdi-sgu