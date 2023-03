Revue roumaine d'études francophones, n° 14 : "Les émotions"

Revue roumaine d'études francophones



Appel à contributions



Numéro 14 / 2022



LES ÉMOTIONS



Qu’il s’agisse de la « sémiotique des passions » (Greimas et Fontanille, 1991), de la « dimension passionnelle du discours » (Fontanille, 1998), des « émotions dans les interactions » (Plantin et al., 2000), du « lexique des émotions » (Novakova et Tutin, 2009), de la « cartographie des émotions » (Baider et Cislaru, 2013), de l’« expression verbale des émotions » (Chatar-Moumni, 2013), de l’ « émotion, puissance de la littérature » (Bouju et Gefen, 2013), de « l’émotion et l’apprentissage des langues » (Puozzo Capron et Piccardo, 2013), de « pragmatics of emotion » (Wharton et de Saussure, 2022), on assiste ces dernières décennies à des entreprises systématiques et à une formalisation des démarches portant sur les émotions dans les sciences du langage, dans les approches de la littérature ou en didactique des langues.

Compte tenu de l’avènement d’une histoire des émotions, la réflexion interdisciplinaire porte sur l’expression publique des émotions dans le cadre des relations sociales dominant une époque (pour un passage en revue des communautés émotionnelles médiévales, voir Rosenwein et al., 2006), et peut s’étendre virtuellement à toutes les époques. La tentative d’autonomisation de la démarche se manifeste avec l’émergence de ce que Stearns et Stearns (1985) appellent emotionology, que Grigoriu (2018) mobilise dans son approche littéraire du Moyen Âge, avec la construction du régime émotionnel par Reddy (2009 [2001]) (reposant sur une néo-pragmatique de l’acte émotif), ou avec le paradigme plus ouvert de l’émotissage dans la l’apprentissage des langues (Berdal-Masuy, 2018).

Quel que soit le modèle théorique adopté, l’approche des émotions ressurgit régulièrement dans les études littéraires (voir le tout récent ouvrage de Ben Rahima, paru en 2023), comme dans les sciences du langage, au gré de l’émergence de genres discursifs nouveaux et des pratiques langagières les plus diverses (voir par exemple l’utilisation de codes alternatifs – les émoticônes dans les écrits numériques ; le discours publicitaire).

Objet interdisciplinaire par excellence, les émotions seront abordées dans le numéro 14 de la Revue Roumaine d’Études Francophones dans la perspective de leur rapport au discours, telles qu’elles se manifestent ou se laissent déchiffrer (selon leur « sémiotisation », dans les termes de Micheli, 2014) : il s’agit d’interroger les mécanismes discursifs à l’œuvre dans leur émergence / expression et ceux qui déclenchent les émotions chez l’autre (interlocuteur, personnage, lecteur, apprenant). Sera aussi abordée la problématique de la lecture et de l’interprétation de leur signification. Le texte littéraire intéresse dans sa double perspective de discours véhiculant des émotions, mais en même temps de déclencheur d’émotions, car, comme le soulignent Briens et de Saussure (2018 : 80), « [s]i la littérature décrit et met en scène l’émotion, elle suscite elle-même l’émotion ».

Si dans la sphère des affects, la catégorisation et les frontières ne sont pas toujours aussi évidentes, en suivant la distinction proposée par les mêmes Briens et de Saussure (2018) entre émotions et sentiments, les premières seront envisagées dans leur rapport avec l’événement, connaissant une durée limitée, alors qu’aux seconds on reconnaît une dimension durative.

Tous ces « usages de l’affectivité » (Boquet et Nagy, 2011) invitent à une approche plurielle qui, sans se limiter aux thématiques de la « vie sentimentale », appelle à scruter, sous un jour nouveau, les aléas discursifs de l’intersubjectivité en acte.



Les contributions pourront emprunter les pistes de recherche suivantes, non-exhaustives :



Littérature



· Description des émotions en accord avec les codes de l’époque et l’ancrage culturel (voir les voies ouvertes par Briens et de Saussure, 2018)

· Construction discursive des émotions dans le texte littéraire

· Formes et manifestation des émotions selon les genres littéraires

· Lecture des émotions

· « Émotions littéraires »



Linguistique et traductologie



· Analyse des émotions dans les interactions verbales

· Émotions et genres discursifs

· Lexique des émotions

· Impact des émotions dans la construction du sens (par exemple, dans le cas des noms d’événements)

· Traduire les émotions



Didactique



· Mobiliser les émotions dans l’apprentissage des langues

· Type de méthode d’enseignement et manifestation des émotions

· Apprendre les expressions linguistiques des émotions, des affects, des sentiments

· Types d’émotions et spécificités culturelles

· Discours didactique et émotions



Responsables du numéro :



Brîndușa Grigoriu, Université Alexandru Ioan Cuza, Iași

Cristina Petraș, Université Alexandru Ioan Cuza, Iași



