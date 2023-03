IVe journées doctorales des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de la SEMEN-L (Sorbonne Université)

Programme des IVe journées doctorales

des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de la SEMEN-L



Première rencontre : samedi 15 avril 2023



Maison de la Recherche – Sorbonne Université – 28, rue Serpente, 75 006 Paris



Salle D323

9h-9h15 – Accueil

I. PHILOLOGIE ET CORPUS COMPLEXES



Président de session : François Ploton-Nicollet



9h15-9h45 — Giandomenico TRIPODI : « Les recollecte des Géorgiques de Benvenuto da Imola : typologie textuelle et questions philologiques »



9h45-10h15 — Nicolas SOUHAIT : « Éditer les contributions imprimées de Jean Dorat (1541-1560) : enjeux et perspectives »

10h15-10h45 – Pause

II. STYLISTIQUE ET ANALYSE DE DONNÉES TEXTUELLES



Présidente de session : Sylvie Laigneau-Fontaine



10h45-11h15 — Valérie THON : « Stylistique et textométrie : le rythme des Lettres de Pierre Damien (xie siècle) »



11h15-11h45 — Elena GHIRINGHELLI : « Ovide et Morisot, l’analyse stylométrique de deux styles en comparaison »

11h45-13h45 – Déjeuner-buffet

III. TRADITION ET MODERNITÉS NÉO-LATINES (1) : XVe-XVIe SIÈCLES

Présidente de session : Virginie Leroux



13h45-14h15 — Rita DI PASQUALE : « Réflexions sur des thèmes et des genres présents dans la production poétique de Pietro Bembo »



14h15-14h45 — Alexia DEDIEU : « Lire et traduire la Médée d’Euripide en latin au xvie siècle : l’élaboration d’un canon tragique entre transmission textuelle et conventions culturelles »

14h45-15h – Pause

IV. TRADITION ET MODERNITÉS NÉO-LATINES (2) : XVIIe SIÈCLE

Présidente de session : Émilie Séris



15h-15h30 — Lorène BELLANGER : « L’imitation dans les Carmina de Jean Commire, entre humanisme et classicisme »



15h30-16h — Théo GIBERT : « La querelle de l’épopée en France au xviie siècle : une affaire de Jésuites »

16h-16h30 – Pause

V. FOI ET CRÉATION POÉTIQUE



Présidente de session : Danièle James-Raoul



16h30-17h — Thomas VON KAENEL : « Musas cum pietate iungere : foi chrétienne et poésie classique dans les poèmes bibliques de Rudolf Gwalther (1519-1586) »



17h-17h30 — Clément ZAJAC : « Les anagrammes de Jacob Masen (1606-1681) : un vates au service de la “vitis vera” ».