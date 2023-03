Emilie Frémond

Le Surréalisme au grand air. Tome II Penser la nature

Paris, Classiques Garnier, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, 2023

Connaître, explorer la nature humaine et non-humaine, pour sortir du dualisme occidental en ouvrant des brèches dans le corps, l’espace et le temps – telle est l’ambition du projet surréaliste étudiée dans ce second tome qui réinscrit la pensée de la nature au cœur des savoirs et de l’action.

Table des matières