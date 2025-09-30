Gianpaolo Furgiuele, Hirschfeld. Père oublié de la sexologie.

Pionnier de la sexologie moderne et des droits LGBTQIA+, Magnus Hirschfeld (1868-1935) a posé les bases d’une approche scientifique et inclusive de la sexualité. Médecin, homosexuel et juif persécuté par les nazis, il trouva refuge en France et mourut à Nice en 1935. Aux côtés de Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Albert Moll ou Iwan Bloch, il compte parmi les fondateurs de la sexologie moderne. Proche de Freud à ses débuts, il s’en est ensuite écarté pour tracer sa propre voie.

Fondateur à Berlin de l’Institut für Sexualwissenschaft, il mena une lutte pour la dépénalisation de l’homosexualité et pour la reconnaissance des personnes trans. Ses travaux, en partie brûlés par les nazis en 1933, ont marqué une tradition intellectuelle qui inspirera Kinsey, Masters & Johnson, puis les théories queer contemporaines.

Avec Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, Gianpaolo Furgiuele fait revivre une pensée visionnaire toujours actuelle face aux discriminations et aux replis identitaires. L’ouvrage est précédé d’une préface de Philippe Brenot, psychiatre et sexologue, directeur de l’enseignement de sexologie à l’Université Paris Cité.

Préface de Philippe Brenot