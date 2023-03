Jean-Pierre Saïdah

Vagabondages romantiques

Paris, Classiques Garnier, Études romantiques et dix-neuviémistes, 2023

Ces vagabondages romantiques sont une invitation au voyage dans certains territoires méconnus de l’époque romantique. On y côtoiera des œuvres d’Honoré de Balzac, Théophile Gautier ou Gérard de Nerval et on explorera celles des petits romantiques, dont la contestation préfigure la modernité.

