Catherine Delons, Baudelaire : l’entrée dans la postérité. mars 1866 - décembre 1872

Après sa mort, le 31 août 1867, Charles Asselineau et Théodore de Banville publient ses Œuvres complètes, chez un grand éditeur, Michel Lévy. Sa mère distribue quelques souvenirs et les œuvres d’art qui lui ont appartenu. Après sa mort à elle, le 16 août 1871, la « maison-joujou », à Honfleur, où elle a passé la fin de sa vie et où le poète avait séjourné, est mise en vente.

Des derniers mois du poète à la publication des premiers textes posthumes en 1872, les témoignages se multiplient, publics ou privés, hostiles ou bienveillants, rassemblés ici pour la première fois. Les poètes qui se réclament de lui s’expriment. Et la légende, qui florissait déjà de son vivant, se donne libre cours.