Manuela Mohr, La Littérature fantastique. Constructions savantes et populaires de la psyché (1852-1870)

Après la première vogue du fantastique en France, cette littérature voit de nombreuses publications apparaître dans la presse et en volume sous le Second Empire. À partir du mitan du siècle, le fantastique prend une orientation nouvelle, celle du fantastique « psychologique ». La rencontre des pratiques et des discours savants et populaires fait du fantastique une écriture moderne qui suit l’actualité culturelle et scientifique tout en puisant dans un fond de croyances superstitieuses. Les œuvres construisent un laboratoire fictionnel où s’élaborent les sciences du psychisme alors en émergence. Le regard inouï qu’elles portent sur l’intériorité humaine invite à la réflexion sur ces perspectives nouvelles. Ce livre cherche à comprendre comment les processus psychiques sont observés, conçus et racontés dans la fiction fantastique.