Pierre Letessier, Les didascalies en question

Qu’est-ce qu’une didascalie ? Quand cette pratique textuelle a-t-elle été inventée ? Quelle évolution a-t-elle connu au fil des siècles ? Et surtout, comment détermine-t-elle l’écriture et la lecture d’un texte de théâtre ?

Dans cet essai qui analyse les enjeux poétiques, dramaturgiques et politiques des didascalies, Pierre Letessier dessine une histoire de l’écriture théâtrale, de l’Antiquité à aujourd’hui, et met en lumière le rôle clé des didascalies dans le fonctionnement du texte de théâtre, son interprétation et son articulation à la scène, loin des préjugés qui les tiennent pour insignifiantes et marginales.

Parcourir sur Fabula la table des matières…