André Nolat, Pour saluer Francis Carco

Cet essai explore les multiples facettes d'un écrivain à la fois mélancolique, complexe et intemporel.

Cette étude est un hommage à Francis Carco, poète, essayiste et romancier original dont, comme l'écrit Aragon, le souvenir, hélas, « se mélancolise ». Il est pourtant l'auteur de romans qui mériteraient d'être sans cesse réédités. Parmi lesquels : Jésus-la-Caille, L'Homme traqué, L'Équipe et Brumes.

Cet essai se divise en sept parties dans lesquelles André Nolat s'efforcer de cerner différentes facettes de l'homme et de l'écrivain plus complexe qu'il n'y paraît aujourd'hui. Bien sûr, Carco est un romancier de la pègre, mais, souvent, à la manière, toute proportion gardée, du Dostoïevski de Crime et Châtiment.

C'est aussi un styliste, témoin des « envoûtements » du Paris de son temps, un poète des filles de la rue, de la pluie et du vent qui « décervelle », comme la machine du père Ubu.