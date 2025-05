José-Luis Diaz, Balzac chercheur (t. I)

Romancier ? Écrivain ? Oui, mais d’abord penseur, chercheur, inventeur, trouveur, oseur. C’est sous ces traits que Balzac lui-même se cherche et qu’il présente ses personnages, doubles de leur créateur : Louis Lambert, l’apprenti philosophe, David Séchard, l’inventeur industriel, Balthazar Claës, le chercheur d’absolu – et, dans le réel, Walter Scott, ce « trouveur moderne ». De Balzac à son tour, c’est ce que ses contemporains ne tarderont pas à dire : Baudelaire célébrant son « esprit de chercherie », Gautier son invention de la femme moderne, Barbey d’Aurevilly faisant de lui « le plus grand des inventeurs », Brunetière disant qu’il est le premier romancier « expérimental ». Balzac a l’ambition d’être plus qu’un écrivain ; il veut être un penseur, un philosophe mais aussi un scientifique. Pratiquant dans ses romans une analyse de « l’homme social », il se comporte déjà en « chercheur en sciences humaines » avant la lettre. C’est ce théoricien en puissance débordant d’idées neuves que José-Luis Diaz dévoile à son lecteur. Quand Balzac s’est-il construit cette figure de penseur ? Dans quelle mesure a-t-il été considéré comme tel ? Comment cherchait-il ? Sur quels sujets multiples et dans quels styles ? sont autant de questions auxquelles est consacré ce livre.

Sommaire

Introduction. Le chercheur à l'ouvrage

PREMIÈRE PARTIE. LA PENSÉE COMME AVENTURE Chapitre premier. Portrait de Balzac en penseur. Chapitre II. L'aventure « analytique »

DEUXIÈME PARTIE. ÉPISTÉMOLOGIES BALZACIENNES Chapitre III. Penser la pensée Chapitre IV. Penser l'esprit

TROISIÈME PARTIE. BALZAC FACE À L’« HOMME SOCIAL » Prologue Chapitre V. À la recherche de la sociologie Chapitre VI. Balzac face aux moeurs anglaises Chapitre VII. Balzac romancier de la « grande maladie sociale »

QUATRIÈME PARTIE. À LA RECHERCHE DE LA POLITIQUE Chapitre VIII. Balzac penseur, acteur, chercheur de la politique Chapitre IX. Les politiques d'un « intelligentiel »

CINQUÈME PARTIE. DANS LE LABORATOIRE DE LA MODERNITÉ Chapitre X. Saisir le siècle. Balzac chercheur d'histoire Chapitre XI. Balzac peintre et sténographe de la vie moderne Chapitre XII. Balzac face au kaléidoscope parisien

SIXIÈME PARTIE. BALZAC PENSEUR DE L’IDENTITÉ Chapitre XIII. Qui être ? Balzac à la recherche de soi Chapitre XIV. « De quel moi parlez-vous ? » Chapitre XV. Sonder les « formules d'existence »

SEPTIÈME PARTIE. CONTRE-CHAMP Chapitre XVI. Balzac chercheur. La réception critique (1831-1906)

Conclusion Bibliographie Index