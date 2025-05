Arianna Beatrice Fabbricatore, Philosophie de l'expérience spectatrice. Puissances de l'art entre savoir, politique et création de soi

Ce livre avance une thèse radicale : la création étant un acte profondément humain, c’est le spectateur qui en détient les clés. Son désir de connaître, sa nature imitatrice, son intelligence sensible et sa capacité à voir au-delà du visible font de lui un créateur. Ce renversement ouvre une voie nouvelle : celle d’une force créatrice accessible à chacun où toute rencontre avec une œuvre devient l’occasion d’accroître sa puissance d’agir dans le monde.

Pourquoi ce livre ?

En inscrivant la création dans l’expérience vécue et partagée du spectateur, ce livre propose une autre idée de l’art - mais surtout une autre idée de l’humain, de sa nature et de sa relation au monde. Cet ouvrage est un appel à saisir l’essence créative de nos savoirs, à libérer les forces spontanées d’une véritable pensée du corps, à prendre conscience de la puissance subversive, émancipatrice et transformatrice de l’expérience spectatrice.

Découvrir le sommaire…