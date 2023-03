Appel à contribution n° 9 revue Sēmēion Med : "Mythologie et idéologie dans le cinéma contemporain"

Appel à contributions au numéro 9 de la revue Sēmēion Med (février 2024) :



"Mythologie et idéologie dans le cinéma contemporain"









Historiquement, l’introduction de héros bibliques, mythiques ou légendaires dans le cinéma, inspirés de la mythologie, du conte merveilleux ou de la littérature est très ancienne, datant du film muet avec les personnages de Hercule, de son avatar Maciste dans le cinéma italien, et d’Ulysse. D’autres personnages mythiques ou bibliques vont s’y ajouter dans les péplums italiens et américains, tels les Ben-Hur de William Wyler (1959), Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille (1958), Moise et Aaron de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub (1974), Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli (1977), Le Roi David de Bruce Beresford (1985) ou encore Exodus : Gods and Kings de l’américain Ridley Scott (2014), Noah de Darren Aronofsky (2014).



Dans le cinéma arabe, on peut citer les productions cinématographiques les plus marquantes, telles que le long métrage Arrissala [Le Message], film de référence dans le genre du syrien Moustapha Akkad (1976), décrivant la vie du Prophète de l’Islam Mūhammad [sws], Bilal, le Compagnon du Prophète Mūhammad. La naissance d’une légende, film d’animation émirati-saoudien de Khurram H. Alavi et Ayman Jamal (2016), Omar Ibn al-Khāttab [Compagnon du Prophète et Second Calife de l’Islam], série télévisée de 31 épisodes, co-produite par MBC Group et Qatar-Tv et réalisée par Hatem Ali.



De manière générale, la transposition des mythes et des légendes, sacrés ou profanes, au cinéma proviennent de différentes sources, écrites pour la plupart :



- Sources mythiques ou légendaires anciennes inspirées,soit de la mythologie de l’Egypte antique, comme le mythe d’Isis et Osiris, soit de la mythologie gréco-romaine, tels que les personnages de Hercule, Ulysse, Prométhée, Sisyphe, Œdipe, Orphée ou encore les mythes de l’Atlantide et de la Caverne.



- Récits inspirés d’épopées ou de contes merveilleux populaires, tels que la quête du Graal (cycle légendaire du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table ronde), la figure parabolique de Faust ou encore les personnages emblématiques d’Aladin, Ali Baba et Sindbad dans le cycle des Mille et Une Nuits.



- Récits légendaires autour de personnages réels ou semi-fictifs, comme Marco Polo, Gengis Khan, Ibn Battuta, Cristoforo Colombo, Vasco de Gama, Robinson Crusoé ou Vendredi, son compagnon de fortune.



- Récits de fiction littéraire, à l’instar de Don Quichotte, Dom Juan, le comte Dracula, Tarzan l’homme-singe, Zorro l’homme masqué, Harry Potter ou Le Seigneur des anneaux.



- Récits ou scénarios créés de toutes pièces, sur la base de bandes dessinées populaires comme Superman, Batman, Spiderman, Ironman et leurs homologues féminins ou alors le cycle de Star Wars.



Ceci étant, on peut s’interroger, à juste titre, sur la pertinence de telles adaptations ou traductions de matériaux patrimoniaux relevant du mythe, de la légende, du conte, de la fable ou bien relevant de la littérature, en incluant aussi la paralittérature. L’adaptation n’est jamais simple ou innocente. Elle est le produit d’une vision du monde spécifique et au service d’une idéologie servant des intérêts particuliers et modelant, au passage, les imaginaires des jeunes générations de cinéphiles.



Aussi, proposons-nous pour cela les axes de réflexion suivants :



- Mythes et légendes d’aujourd’hui et de demain dans le cinéma mondial



- Mythe et idéologie dans le cinéma américain et occidental



- Le cinéma japonais et chinois entre mythe et réalité



- Mythes et identités dans le cinéma arabe et musulman



- La portée idéologique et humaniste du cinéma africain



- Films d’animation entre imaginaire et aliénation.







Délais de soumission :



- 30 septembre 2023 : Soumettre Titre + Abstracts + Mots-clés (en Français et en Anglais) + Bibliographie succincte.

- 30 novembre 2023 : Soumettre Texte intégral, après approbation du Comité éditorial de la revue.





Coordonnateurs à contacter :



El Mostafa Chadli : chadli_elmostafa@yahoo.fr



Abdellah Romli : abdellah.romli@uit.ac.ma







[1]Le présent argumentaire est publié sur le site de l’IMIST [Site des Revues Scientifiques Marocaines] : https://revues.imist.ma/index.php/SEMEION_MED/index