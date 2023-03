Guillaume Alonge, Olivier Christin, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes

Adam et Ève étaient-ils végétariens ? Le régime alimentaire qu’ils observaient au Paradis a-t-il été cause de leur santé inaltérable, de leur longévité exceptionnelle, de leur coexistence harmonieuse avec les animaux ? Est-ce seulement après la Chute ou le Déluge que les humains, diminués, périssables, se sont mis à manger de la viande ? Ces questions ne sont pas seulement celles de naturopathes, de militants animalistes ou de prédicateurs évangéliques désireux de fonder leurs positions sur les origines de l’humanité.

La quête d’une diète idyllique, respectueuse de l’environnement et du monde animal, saine et pure, agite encore notre époque, parfois jusqu’à l’outrance ; et ces interrogations possèdent une histoire profonde. Entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe, des théologiens, historiens, philosophes, naturalistes et anatomistes se sont lancés dans de vigoureux débats sur le sujet. Une controverse qui a constitué un moment décisif de l’histoire des sciences et de l’alimentation. Ce livre a pour ambition de la restituer dans sa complexité et, surtout, dans son actualité.