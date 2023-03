"Le podcast Oublieuse Postérité, une autre mémoire pour la littérature" (Actualitte.com)

À lire sur Actualitte.com un entretien avec le narrateur anonyme du podcast Oublieuse postérité. Les Écrivains oubliés 1920-1970

"Oublieuse Postérité, une autre mémoire pour la littérature"

Créé en début d'année 2023, le podcast littéraire « Oublieuse Postérité » remet en lumière des œuvres - principalement des romans et récits - ainsi que des écrivains oubliés, des années 1920 au années 1970. Les épisodes se consacrent à un livre et paraissent de manière bimensuelle le 1er et 3e mercredi du mois. Exploration au cœur de « l' abîme de l'oubli ».

ActuaLitté : Pourquoi dans ce podcast, être devenu un narrateur anonyme ?

Oublieuse Postérité : Pour diverses raisons, la première concerne le lien entre l’écrivain dont l’œuvre est

présentée et le « critique ». Il ne s’agit pas avec ce podcast de projeter une lumière douteuse sur moi-même mais le plus possible sur un livre. Toute sollicitation externe détournant du cas d’étude est réduite à son inévitable manifestation : la voix, la pensée et le montage. Toute autre mise en scène serait pour l’heure une vanité parasitaire.

Par ailleurs, le recours à un narrateur anonyme qui, par les quelques aspects romanesques disséminés dans certains épisodes, semble mener sa propre aventure, créé une dimension intermédiaire entre l’œuvre et moi-même. Dans cette dimension, je suis libre de mener diverses investigations, changer de focalisation, construire une sorte d’aventure, bref de m’inféoder à la mise en scène frugale que j’évoquais un peu plus tôt. Cela, pour devenir « l’oublieuse postérité » pour conduire l’examen critique de ses propres mécanismes.

Il n’y a pas encore assez d’épisodes pour appeler à de grandes révoltes. Mais l’idée d’une postérité personnifiée malmenée, lentement prise de doute, laisse au podcast de grandes étendues de réflexion et de narration. Elle revient sur ses choix et révise ses jugements, peut-être trop hâtifs.

