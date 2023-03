Rebecca Solnit, Un paradis en enfer

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Cohen

« Même dans les pires calamités, je continue d’entrevoir la possibilité d’un paradis en enfer, de croire en notre capacité à réagir avec créativité et compassion quand la détresse frappe aveuglément. »

En ces temps incertains, l’espoir est une denrée rare. Comment traverser les épreuves collectives que nous vivons ? Un paradis en enfer propose une réponse lucide et optimiste. Remontant le fil de notre histoire, Rebecca Solnit pose un regard inédit sur des événements majeurs (11 septembre 2001, ouragan Katrina, etc.) et met en valeur la solidarité, la fraternité, les actes politiques et individuels qui ont permis à notre civilisation de se relever.

—

