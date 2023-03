Le texte à l’épreuve de l’image : adaptation, transposition et pistes didactiques (revue Transpositio)

Le texte à l’épreuve de l’image : adaptation, transposition et pistes didactiques

Notre envie de proposer un dossier sur les rapports qu’entretiennent le texte et l’image en didactique de la littérature est partie d’une intuition partagée : à savoir que la perception des images peut être enrichie par un entraînement au décodage des connotations iconiques et que ce décodage se double d'une approche culturelle des référents sociaux et historiques de l'image. Ou, plus simplement, nous sommes parties de l’idée que l’image est une manière de se décentrer du texte pour mieux se l’approprier.



Avec notamment la révolution numérique qui offre à tous un accès inédit à une profusion d’images, on assiste à un renouvellement des recherches en didactique de la littérature sur cette question. Ainsi, un certain nombre de chercheur·es étudient la relation texte/image dans les albums de jeunesse (Lépine, 2012 ; Leclaire-Halté, 2014 ; Specogna, 2015 ; Delbrassine, 2019). D’autres s’intéressent à la littératie médiatique multimodale dans le cadre scolaire (Lacelle, 2017 ; Lacelle & Richard, 2020 ; Lebreton-Reinhard & Gautschi, 2021). D’autres encore posent la focale sur le statut de l’image dans les moyens d’enseignement (Huynh, 2008 ; Louichon, 2018 ; Perret, 2018). Or, comme le relève Duvin-Parmentier (2020), force est de constater que les enseignant·es de Français, en particulier au secondaire, expriment des difficultés à se représenter la lecture de l’image, en lien notamment avec la lecture de textes littéraires. Autrement dit, la place, le rôle et la fonction de l’image dans l’enseignement du Français demeurent encore souvent équivoques pour les enseignant·es, souvent peu rompus à l’analyse de la relation texte/image.



Opérer, par l’image, une autre approche des textes, tel est l’objet de ce dossier. Nous proposons de laisser la parole aux didacticiens ainsi qu’aux spécialistes des médias, de la littérature et de l’histoire culturelle, afin qu’ils examinent un rapport à la fois mémoriel, imaginaire et historique entre le texte et l’image. Notre dossier s’inscrit également dans le champ des études cinématographiques puisqu’il propose un va-et-vient constant entre le regard porté par le cinéma sur les œuvres littéraires et la manière dont celles-ci viennent constamment éclairer et alimenter notre relation à l’Histoire, à l’imaginaire et plus largement au cinéma lui-même. Dans cette optique, il s’agira d’appréhender le cinéma, tant lorsqu’il choisit la fonction commémorative et mémorielle ou qu’il s’inscrit au contraire du côté de la déconstruction et de la fragmentation.



Confrontant les points de vue de spécialistes de littérature, d’histoire de l’art, de cinéma et de didactique, notre dossier souhaite in fine proposer des pistes didactiques pour une articulation de l’image et du texte littéraire qui se détache d’une tradition scolaire où l’image, qui fait son entrée en scène avec le développement des manuels scolaires à la fin du XIXesiècle, a d’emblée été placée dans une position ancillaire par rapport au texte. Ce volume vise ainsi à dessiner un champ d’étude neuf où les investigations culturelles, esthétiques et historiques se combinent dans une visée à la fois didactique et littéraire.



