Correspondances de créateurs et créatrices (Sorbonne Nouvelle)

​​​​Appel à communications

Les correspondances de créateur·rice·s

Journée d’étude. 17 juin 2023





Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3



Maison de la Recherche. Salle Claude Simon



4 rue des Irlandais, 75005 Paris



Dans le cadre de la journée d’étude interdisciplinaire « Les correspondances de créateur·ice·s », organisée par un groupe de doctorant·e·s de l’ED 267 – Arts & Médias de l’Université Sorbonne Nouvelle, avec l’aide de Julia Gros de Gasquet, nous lançons un appel à propositions de communications à destination des doctorant·e·s, jeunes chercheur·euse·s et artistes. Cette session aura lieu le samedi 17 juin 2023 à la Maison de la Recherche. L’objectif de cette journée d’étude est de montrer, en prenant des exemples chez différent·e·s créateur·ice·s et auteur·trice·s, comment la lecture de ces sources encore trop peu exploitées, peut contribuer à l’élaboration d’un discours esthétique (théâtral, pictural, cinématographique…) « situé » et sensible.



Les communications sélectionnées, d’une durée de 20 minutes, seront présentées dans un espace dédié et permettront un échange constructif entre chercheur·euse·s.



Le rôle important du genre épistolaire comme une source de recherches et de création n’est plus à démontrer. Un Festival, celui de la Correspondance à Grignan, lui est consacré depuis plus de vingt-cinq ans et de nombreuses maisons d’édition lui dédient des bibliothèques et collections. Dans le monde de la recherche, la vitalité de ce champ est grande : l’équipe Autobiographie et Correspondances, au sein de l’institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS/ENS rue d’Ulm), ou la revue Epistolaire (http://www.epistolaire.org) en sont des exemples patents et prouvent que les correspondances offrent aujourd’hui aux chercheur·euse·s un vaste territoire qu’il est possible de cartographier notamment pour saisir et éclairer des processus de création.



Écrits au jour le jour, inscrits dans l’expérience du temps et de l’espace, propices à l’expression de l’intime, la lettre ou aujourd’hui le courriel, consignent les étapes, les questionnements, les doutes, les revirements qui saisissent le créateur dans le vif de son travail. Elles permettent de comprendre l’importance des conditions économiques, psychiques et matérielles dans la gestation d’une œuvre artistique et de réévaluer le rôle que tient le discours biographique.



Axes des contributions



Cette journée d’étude vise à aborder les questions méthodologiques, esthétiques, éthiques et contextuelles, en accordant une attention aux axes historiques de la recherche. Elle aura aussi vocation à créer un espace de rencontre entre les chercheur·euse·s et les créateur·rice·s, dans un champ consacré aux voix des auteur·trice·s transmises par les correspondances.



Disciplines



Cinéma et audiovisuel, théâtre, littérature, Histoire de l’art, médiation culturelle, muséologie et tous les champs connexes liés à l’art et à la création.



Comité organisateur



Ekaterina Artemeva, Achinoam Berger, Mona Dadou, Julia Gros de Gasquet, Cyril Longueville, Anna Mamonenko, Maxime-Louise Milhorat Gusteau, Louise Putov, Capucine de Rochambeau et David Schwaeger.



Modalités et calendrier



Les propositions de communications, accompagnées d’une courte biographie, doivent faire environ 3500 signes.



Date limite d’envoi des propositions : 15 avril 2023



Réponses aux auteur.rice.s des propositions : 2 mai 2023



Contact



Les propositions de communications sont à envoyer à l’adresse suivante : JEcorrespondances@gmail.com





