Appel à contributions pour le numéro 2 de la revue Cahier de la Recherche Africaine (CRA)

Le Cahier de la Recherche Africaine est une revue scientifique semestrielle, hébergée à l’Université Omar Bongo (Gabon), en partenariat avec le groupe EM-Gabon Université. Son objectif est de promouvoir la recherche universitaire africaine sur la Littérature, les Langues, l’Art et la Communication. La revue paraît en deux formats : papier et en ligne.



Pour le numéro 2, le comité de rédaction attend avec plaisir tout article inédit répondant aux critères indiqués précédemment. Les propositions ne devront avoir fait l’objet d’aucune autre publication et la taille des articles devra être comprise entre 25 000 et 50 000 signes (espaces compris, bibliographie incluse).



PROTOCOLE DE REDACTION ET DE MISE EN PAGE



Volume de la contribution : 10 à 13 pages justifiées, police Book Antiqua, corps 11, interligne 1,15 en format A4 ;

Titre de l’article : en minuscule, corps 12 en gras centré, complet et précis ;

Nom de l’auteur ou des auteurs suivi des affiliations institutionnelles (établissement d’accueil) et des adresses e-mail : corps 11 en gras alignés à droite;

Résumé et abstract : 100 à 300 mots avec 5 mots-clés (séparés par des virgules), corps 9, interligne 1;

Titres : alignés à gauche, en gras non italique et numérotés en chiffres arabes : 1., 1.2.; 2., 2.1. ; 2.2.

Citations pas en italique : Les courtes citations figureront dans le texte entre guillemets ; les longues (plus de 4 lignes) formeront un paragraphe de 2 cm de retrait côté gauche (taille 9, interligne 1) séparées du texte par un espace de 6 points avant et après ;

Les tableaux : justifiés et bien visibles, avec source.

Références bibliographiques aux normes CAMES : entre parenthèses dans le texte ou à la suite des citations sous la forme minuscule : auteur, date : page (s) : (Condé, 2004 : 10).

Bibliographie finale livre : nom prénom, (année), titre, ville, éditeur. (COQUERY-VIDROVITCH Catherine, (2001), Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, Paris, EHESS.

Article : nom prénom, année, titre de l’article, titre de la revue, numéro, pagination (BEKALE NGUEMA, (2023), « Ecriture et féminitude : de l’histoire du féministe à la sexualiture dans le roman subsaharien », Cahier de la recherche africaine, n° 1, L’Afrique en question(s), pp. 13-38.



MODALITES DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Les contributions, en français, doivent être envoyées à aux adresses suivantes : cra.uob@gmail.com / cahierdelarechercheafricaine@gmail.com



CALENDRIER

Date limite de soumission de l’article : 30 avril 2023

Retour des articles aux contributeurs après évaluation : 15 mai 2023

Délai de retouches : 25 mai 2023

Date de la parution du numéro : Juillet 2023



DROITS DE PUBLICATION

L’initiative n’étant pas financée, après avis du comité scientifique, l’auteur rentrera en contact avec les organisateurs pour verser les frais de lecture et d’insertion qui s’élèvent à 35 000 FCFA.