Giuila Clara Kessous (dir.), Femina VOX. Des voix pour les droits des femmes

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilantes votre vie durant », écrivait Simone de Beauvoir.

L’année 2022 en est, hélas, une preuve terrible : Afghanes, Iraniennes, Ukrainiennes et même Américaines voient leurs droits réduits ou tout simplement remis en cause.

Ce second colloque, organisé le 8 mars 2022 sous le haut patronage de l’UNESCO, avec la participation exceptionnelle de S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg, réunit des voix venues du terrain, de l’entreprise et de la société civile pour essayer, ensemble, de proposer des solutions. Elles expriment toutes leur espoir pour les jeunes générations et la volonté farouche de défier sans relâche les traditions et les coutumes qui continuent d’enfermer la femme dans un carcan qui la bâillonne. La reconnaissance de cette parole féminine, dans un combat côte à côte, hommes et femmes réunis, permettra de bâtir une société meilleure pour tous.