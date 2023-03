Appel à contributions pour le prochain numéro Varia de la Revue Ex Professo (vol. 8, n° 1, 2023)

Revue Ex Professo : appel à contributions pour le prochain numéro Varia (vol. 8, n° 1, 2023)



Date de tombée (deadline) : 20 Mars 2023

À : El-Oued-Algérie





Revue scientifique rattachée au Département de Lettres et Langues françaises de l’Université d’El Oued, Ex Professo (EISSN : 2710-821X) a une vocation pluridisciplinaire ; elle est dédiée aux études théoriques et/ou pratiques des langues portant sur la Didactique/ cultures ; les Sciences de textes littéraires et les Sciences du langage. Accessible en ligne sur la plateforme ASJP https://www.asjp.cerist.dz/en/login depuis sa création en 2016, elle privilégie la publication de travaux de recherches inédits : réflexions, études, comptes rendus d’ouvrages, de thèses ou de colloques, …



Pour son prochain numéro Vol. 8, n° 1, 2023, Ex Professo invite toute la communauté universitaire à proposer des articles Varia ; les contributions proposées seront soumises à l'aval d'un comité de lecture international anonyme.



Langues : Français - Anglais - Arabe.

Domaines couverts : Analyse du Discours, Civilisation, Psychologie cognitive, Langues de Spécialité, TIC, Linguistique, Littérature comparée, Textes et Histoire, Critiques littéraires, Méthodologie, Socio-didactique, …



Modalités de soumission :

L’inscription avant soumission sur la plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform) est indispensable : https://www.asjp.cerist.dz/signup ;

Après inscription, la soumission se fait directement sur le lien ASJP de la revue ; rubrique soumission : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/484



- Date limite de soumission : 20 Mars 2023

- Date de publication : 31 Mars 2023



*Les auteurs sont appelés à consulter les instructions aux auteurs et le Template disponibles sur la page d’accueil de la revue.



Responsable :

ExProfesso Journal

Email : mesghounidalal@yahoo.fr

Url de référence : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/484

Adresse : Université d'El Oued- Algérie.