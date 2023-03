Voies négatives et processus d'écriture. Pour des outils théoriques en recherche-création (Toulouse & en ligne)

Seminaire doctoral transartistique et transdisciplinaire

"Voies négatives et processus d'écriture. Pour des outils théoriques en recherche-création".

Responsable scientifique :

Lydie Parisse, MCF HDR de Littérature française et Arts du spectacle.

Séminaire ouvert aux doctorant-e-s, aux mastérant-e-s, mais aussi aux enseignants-chercheurs et autres.



L’objectif de ce séminaire transversal (transartistique et transdisciplinaire) est d’ouvrir des perspectives pour les doctorats en recherche-création littéraire, en alliant outils théoriques et pratiques, de manière à tisser un pont entre philosophie et création, et permettre d’articuler les trois parties de ce nouveau doctorat (dimension créative, dimension autoréflexive, dimension théorique) en ouvrant un nouveau champ d’approche transversal qui relève de l’épistémologie du processus créateur.

Il s’agit ici d’étudier le processus créateur, non d’un point de vue rhétorique, mais d’un point de vue anthropologique et philosophique, en montrant comment il délimite à la fois un champ d’expérience et un outil de connaissance propre à réorganiser les savoirs, notamment littéraires, dans le cadre d’une approche heuristique.

Dans le contexte de la pandémie mondiale, les notions négatives de détachement, de renoncement font désormais partie de notre monde contemporain, nous invitant à de nouvelles formes de vie, nous incitant à revoir notre relation à nous-mêmes et aux autres, à dépasser les rhétoriques de la certitude, à nous confronter aux impasses de nos représentations. Par « voie négative », nous n’entendons ni un déconstructivisme postmoderne, ni un avatar du nihilisme, mais un mode d’appréhension de l’inconnu par le biais du seul fait de créer, à travers un lexique que des écrivains et des artistes remettent au goût du jour, nous confrontant aux questions anthropologiques que sont la présence et l’absence, l’événement et l’apparition, le corps et la chair, le visible et l’invisible, le langage et la parole.

Ce séminaire permettra de confronter et de croiser des approches propres à la littérature, aux arts plastiques, aux arts de la scène.

Pour une participation en distanciel, merci d'écrire à lydie.parisse@gmail.com pour obtenir le lien zoom



Séance 1 ---> JEUDI 9 MARS 2023 / 14 h à 18h

Lydie PARISSE (UT2J, PLH) • « La notion de voie négative dans l’histoire des idées et l’histoire des formes. Etat d’une recherche »

Philippe FILLIOT (Université de Reims) • « Les réactivations des mystiques négatives chez quelques artistes contemporains »



Séance 2 ---> JEUDI 6 AVRIL 2023 / 14 h à 18h



Flore GARCIN-MARROU (UT2J, LLA CREATIS) • « Appliquer les méthodes d'oraison mystiques à la création théâtrale : training de l'acteur, écriture du vide, corps extatique »



Séance 3 ---> JEUDI 11 MAI 2023 / 14 h à 18h

Margherita ORSINO (UT2J, CEIIBA) • « La via negativa dans la parole poétique et la poésie d’action. Mythe et négation dans l’œuvre de quelques artistes performeuses »

Adrien CHAPEL (Université CY Cergy Paris Université) • « Négation de soi et accès à l’écriture »

On conclura par un hommage au poète et sculpteur Jean-Luc Parant.