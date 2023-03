Italiens de langue française. La littérature franco-italienne au fil des siècles (revue Costellazioni)

(english & italian version below)

« Italiens de langue française ». La littérature franco-italienne au fil des siècles



Numéro spécial de la revue Costellazioni (n° 26)

coordonné par Martina Bolici, Filippo Fonio et Chiara Zambelli (Université Grenoble Alpes-France)



La francophilie a accompagné l’histoire de la littérature italienne du Moyen-Âge à nos jours et a constitué une matrice culturelle incontournable, notamment à des époques de transition pour la culture italienne, comme le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle, la fin du XIXe siècle et la période contemporaine. Elle a également donné naissance à une riche littérature allophone, trop souvent ignorée en particulier à cause de son hétérodoxie, et de son écart par rapport à une norme ou à un canon « nationaux ». Brunetto Latini, Marco Polo, Giovanni Paolo Marana, Giacomo Casanova, Luigi Gualdo, Filippo Tommaso Marinetti, Gabriele D’Annunzio, Simonetta Greggio, Giulio Minghini, Gilda Piersanti comptent parmi les nombreux auteurs qui ont choisi la langue française moyen d’expression. En outre, ce phénomène s’est étendu à des écritures allophones produites par des Italiens dans d’autres régions de la francophonie comme la Belgique, la Suisse romande, l’Afrique et les Amériques, prenant ainsi une dimension mondiale (à travers les œuvres, entre autres, de Bianca Zagolin, Antonio D’Alfonso, Fulvio Caccia, Pierre Lepori, Daniel Maggetti, Girolamo Santocono, Gerardo Lambertoni, Mario Scalesi).

Au-delà du prestige culturel et littéraire de la « sœur latine » de l’Italie, constamment présente dans l’imaginaire italien comme source d’inspiration et modèle, des parcours existentiels différents ont contribué à cette dynamique d’échange complexe qui s’est traduite en une production littéraire francophone florissante.

Des dynamiques d’exil au Moyen-Âge, à la Renaissance ou pendant le Risorgimento, des situations de migration économique, politique ou intellectuelle à l’époque contemporaine, mais aussi des phénomènes de cosmopolitisme, de multiculturalisme identitaire ou d’hybridisme, ou encore des réseaux d’édition transnationaux ont donné vie à une mosaïque de parcours existentiels, néanmoins reliés entre eux par le choix, ou la nécessité, de créer des objets littéraires allophones.

Les contributions recueillies dans ce numéro thématique visent à rendre compte de ces dynamiques transculturelles et translinguistiques complexes, à en définir plus clairement les caractéristiques ainsi qu’à poser les bases d’une systématisation critique et épistémologique qui s’avère nécessaire.

Les sujets traités dans le fascicule seront les suivants :

- La littérature franco-italienne : auteur.e.s, mouvements, influences, œuvres ;

- Le positionnement des écritures franco-italiennes au sein de la francophonie européenne et mondiale ;

- Les pratiques traductives et autotraductives italo-françaises ;

- Les acteurs culturels et les dynamiques de réception ;

- Les revues franco-italiennes.



Les articles devront compter entre 25000 et 40000 caractères – espaces, notes et bibliographie incluses.

Ils seront soumis à une double évaluation aveugle.

Le fascicule sera publié, en versions papier et numérique, le 1er février 2025.



Calendrier de la publication :

15 mai 2023 : échéance pour l’envoi de propositions d’articles d’environ 500 mots, en italien, français ou anglais, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique.

15 juin 2023 : notification de l’acceptation des propositions ; invitation à la rédaction des articles.

15 septembre 2023 : remise des articles.



Les propositions d’articles sont à envoyer aux adresses suivantes :

martina.bolici@univ-grenoble-alpes.fr

filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr

chiara.zambelli@univ-grenoble-alpes.fr

—

“Italiens de langue française”. Franco-Italian literature across the centuries



Special issue of the journal “Costellazioni” (n° 26)

edited by Martina Bolici, Filippo Fonio and Chiara Zambelli (Université Grenoble Alpes-France)





Francophilia has accompanied the history of Italian literature from the Middle Ages to the present day. It appeared as an essential cultural matrix, especially at times of transition for Italian culture, such as the Middle Ages, the eighteenth century, the end of the nineteenth century or the contemporary context, and also gave birth to a rich allophone literature, which has been too often ignored especially because it was considered as heterodox, unclassifiable, non-canonical. Brunetto Latini, Marco Polo, Giovanni Paolo Marana, Giacomo Casanova, Luigi Gualdo, Filippo Tommaso Marinetti, Gabriele D'Annunzio, Simonetta Greggio, Giulio Minghini, and Gilda Piersanti are among the many authors who used French as a language of writing. Moreover, this phenomenon is not limited to France, but it has taken on a global dimension, through the production of allophone writings by Italians in other Francophone areas such as Belgium, the French-speaking parts of Switzerland, Africa and the Americas (for instance the works of Bianca Zagolin, Antonio D’Alfonso, Fulvio Caccia, Pierre Lepori, Daniel Maggetti, Girolamo Santocono, Gerardo Lambertoni, Mario Scalesi).



Besides the cultural and literary prestige of Italy’s “Latin sister”, which is constantly present in the Italian imagery as a source of inspiration and as a model, different individual paths contributed to such exchanges which resulted in a thriving Francophone literary production. From the Italian exiles who lived abroad during the Middle Ages, the Renaissance or the Risorgimento, to the contemporary dynamics of economical, political and intellectual migration, from cosmopolitanism, multicultural identity or hybridity to privileged editorial networks, there have been many reasons which gave birth to a mosaic of individual paths resulting in the choice or the necessity of writing in French.



The papers we aim to collect are intended to account for these complex transcultural and translingual dynamics, to define more clearly its morphology, as well as to reflect on a necessary critical and epistemological categorization.



The topics we intend to cover are the following:

- Franco-Italian literature: authors, movements, influence, works;

- The position of Franco-Italian writers within European and global Francophonia;

- Translation and self-translation practices between the two languages;

- Cultural ambassadors and the dynamics of reception;

- Franco-Italian journals.



Interested scholars are invited to submit papers between 25000 and 40000 characters, including spaces, footnotes and bibliography. Papers will be evaluated through a double-blind peer-review process.



The issue will be published, in print and on online version, on February 1st 2025.



Abstracts should be sent to the following addresses:

martina.bolici@univ-grenoble-alpes.fr

filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr

chiara.zambelli@univ-grenoble-alpes.fr



Publication schedule:

15 May 2023: deadline for abstracts of approximately 500 words, in Italian, French or English, with the addition of a short bio-bibliographical notice.

15 June 2023: notification of acceptance, invitation to write full-length papers.

15 September 2023: deadline for full-length papers.

—



“Italiens de langue française”. La letteratura franco-italiana attraverso i secoli



Fascicolo speciale della rivista “Costellazioni” (n° 26)

curato da Martina Bolici, Filippo Fonio e Chiara Zambelli (Université Grenoble Alpes-Francia)



La francofilia che ha accompagnato la storia della letteratura italiana dal Medioevo a oggi, oltre ad aver costituito una matrice culturale indispensabile specialmente in epoche di transizione per la cultura italiana, quali il Medioevo, il Settecento, la fine del Diciannovesimo secolo o la contemporaneità, ha altresì dato vita a una ricca letteratura allofona, spesso ignorata per via propria eterodossia, del proprio valore di scarto rispetto a una norma o a un canone. Brunetto Latini, Marco Polo, Giovanni Paolo Marana, Giacomo Casanova, Luigi Gualdo, Filippo Tommaso Marinetti, Gabriele D’Annunzio, Simonetta Greggio, Giulio Minghini, Gilda Piersanti sono solo alcuni dei numerosi autori che hanno fatto della lingua d’Oltralpe uno dei propri mezzi di espressione. Per di più, non limitato alla sola Francia, tale fenomeno ha assunto proporzioni globali dando vita a scritture allofone prodotte da italiani in altre aree della francofonia quali il Belgio, la Svizzera romanda, l’Africa, le Americhe (si pensi a Bianca Zagolin, Antonio D’Alfonso, Fulvio Caccia, Pierre Lepori, Daniel Maggetti, Girolamo Santocono, Gerardo Lambertoni, Mario Scalesi).

Otre al prestigio culturale e letterario della “sorella latina”, fortemente presente nell’immaginario italiano come fonte d’ispirazione e modello, parabole esistenziali diverse hanno contribuito a questa dinamica di scambio complessa che si è tradotta in una fiorente produzione letteraria francofona. Fenomeni di esilio nel Medioevo, nel Rinascimento o durante il Risorgimento, in epoca contemporanea situazioni di migrazione politica, economica o intellettuale, ma anche dinamiche di cosmopolitismo, di multiculturalismo identitario o ibridismo, o reti editoriali transnazionali hanno dato vita a un mosaico di percorsi esistenziali e artistici nondimeno accomunati dalla scelta, o dall’obbligo, di una produzione letteraria allofona.

II contributi raccolti nel fascicolo tematico intendono dare conto di questa dinamica transculturale e translinguistica complessa e cercare di tracciarne in maniera più chiara i contorni, nonché gettare le basi per una sistemazione quantomai necessaria sul piano critico ed epistemologico.

Gli argomenti trattati nel fascicolo saranno i seguenti:

- Letteratura franco-italiana: autori e autrici, movimenti, influenze, opere;

- Posizionamento delle scritture franco-italiane in seno alla francofonia europea e mondiale;

- Pratiche traduttive e autotraduttive fra le due lingue;

- Attori culturali e dinamiche di ricezione;

- Riviste franco-italiane.



I contributi dovranno essere compresi fra le 25000 e le 40000 battute, inclusi spazi, note e bibliografia.

Essi saranno sottoposti a un sistema di doppio referaggio cieco.



Il volume sarà pubblicato, in versione cartacea e online, il 1° febbraio 2025.



Calendario della pubblicazione :



15 maggio 2023: scadenza invio abstract di circa 500 parole, in italiano, francese o inglese, accompagnati da una breve notizia biobibliografica.

15 giugno 2023: notifica agli autori dell’accettazione delle proposte, invito alla redazione di articoli.

15 settembre 2023: consegna degli articoli.



Gli abstract vanno inviati ai seguenti indirizzi:

martina.bolici@univ-grenoble-alpes.fr

filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr

chiara.zambelli@univ-grenoble-alpes.fr

—



Bibliografia



Pascale Casanova, La République mondiale des Lettres, Paris, Le Seuil, 1999, 2008.



Anne-Rosine Delbart, Les exilés du langage. Un siècle d’écrivains français venus d’ailleurs (1919-2000), Limoges, Pulim, 2005.



Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kakfa : pour une littérature mineure, Paris, Les éditions de Minuit, 1975.



De Marco Polo à Savinio. Écrivains italiens en langue française, François Livi (ed.), Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (« Jalons »), 2003.



Eteroglossia e plurilinguismo letterario. I : L’Italiano in Europa, II : Plurilinguismo e letteratura, Furio Brugnolo, Vincenzo Orioles (edd.), Centro Internazionale sul plurilinguismo Udine, Circolo Filologico linguistico Padovano, Roma, Il Calamo, 2002.



Steven G. Kellman, The Translingual Imagination, Lincoln, University of Nebraska Press, 2000.



L’Italia fuori d’Italia. Tradizione e presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo. Atti del Convegno di Roma, 7-10 ottobre 2002, Roma, Salerno, 2003.



Michaël Oustinoff, Bilinguisme d’écriture et auto-traduction : Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Paris, L’Harmattan, 2001.



Pour une littérature-monde, Jean Rouand, Michel Le Bris (edd.), Paris, Gallimard, 2007.



Aldo Rosellini, La parola ritrovata. Foscolo, Leopardi, Manzoni, D’Annunzio e la lingua francese, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1993.



Testi, cotesti e contesti del franco-italiano. Atti del 1° simposio franco-italiano (Bad Homburg, 13-16 aprile 1987). In memoriam Alberto Limentani, Günter Holtus, Henning Krauss, Peter Wunderli (edd.), Tübingen, Max Niemeyer, 1989.



Anne-Marie Thiesse, La fabrique de l’écrivain national, Paris, Gallimard, 2019.