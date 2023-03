Littérature et cinéma : allers-retours (Aveiro, Portugal)

Colloque “Littérature et cinéma : allers-retours”

les 26 et 27 octobre 2023, Université d’Aveiro, Portugal



La recherche concernant les relations entre le cinéma et la littérature s’est longtemps concentrée sur la question de l'adaptation de la littérature au cinéma, une pratique relativement constante dans l'histoire de l’adaptation et sur laquelle se sont édifiées les Adaptation Studies.

Les études comparatives ont dépassé l'aporie des notions de fidélité/trahison (Bazin, 1959) par rapport à l'œuvre originale, notamment sous l'influence des dialogues fructueux entre les Études Littéraires et les Études Culturelles plus particulièrement les Études Visuelles et Intermédiales.

Au cours de la dernière décennie, l'analyse des zones de contact entre cinéma et littérature a emprunté des voies extrêmement productives, à la lumière de phénomènes/concepts tels que :

- la transculturation, l’hybridation ou la cannibalisation, qui étudient les représentations culturelles à travers l'assimilation de sources littéraires issues du canon occidental (Stam, 1989, 2004) ;

- les relations polycentriques et les réseaux d'intertextualités et d'intericonicité entre le cinéma, la littérature et un large éventail de supports et de formats médiatiques (bandes dessinées, séries, jeux vidéo, etc.) (Baetens & Lits, 2004) ;

- la novellisation qui s'intéresse au processus d'adaptation des films à la littérature et des bandes dessinées au cinéma (Baetens & Cohen, 2019) ;

- l’émergence du genre de l'écriture de projection dans les romans contemporains, qui se rapporte à l’écriture fondée sur la projection comme dispositif technique et processus psychique (Martin, 2019) ;

- l’étude du rôle des documents d’archive sur la genèse de l’écriture du scénario (lettres, brouillons, carnets, etc.) dans les processus de transmédiation et d’adaptation (Brunow, 2022);

- l'impact de la traduction audiovisuelle sur les adaptations littéraires au cinéma.



Ce colloque vise à prolonger la réflexion, sur ces questions et/ou d'autres, menée ces dernières années, pour mieux comprendre l'évolution des relations entre cinéma et littérature, au sein d’un champ de plus en plus complexe, où coexistent et se concurrencent une profusion de moyens de communication inter/transmédiaux et de supports pour les dispositifs artistiques et les systèmes de diffusion culturelle, au-delà de l'édition ou du cinéma. Quels types d' « affinités électives » entre littérature et cinéma (Cléder, 2012) révèlent et problématisent les dynamiques culturelles contemporaines ? Comment écrire après le cinéma (Baetens & Cohen, 2019) ? Quelles pratiques existent au sein des champs culturels inter/transmédiatiques contemporains et quels types de positionnement assument-elles ? Quels sont les effets de ces pratiques sur des catégories telles que le genre, la notion d’auteur.e, l'autorité textuelle, la narration ou le personnage dans les passages du champ cinématographique au champ littéraire et vice-versa ? Quels types de relations se tissent-elles entre le processus de sous-titrage des films, les textes littéraires et de leurs traductions.



Axes possibles :

1. Nouveaux phénomènes et dynamiques de transculturation, d'hybridation ou de cannibalisation entre littérature et cinéma et vice-versa.

2. Formes d'intertextualités et d'intericonicités entre le cinéma, la littérature et d'autres médias et formats médiatiques dans les cultures contemporaines.

3. Pratiques et dispositifs artistiques contemporains inter/transmédiatiques mobilisant le cinéma et la littérature.

4. Mutations formelles, génériques et émergence de genres nouveaux.

5. Traduction audiovisuelle et adaptations littéraires au cinéma.



Intervenant.e.s :

Jean Cléder (Université de Rennes 2)

Florence Pellegrini (Université Bordeaux-Montaigne)

António Valente (Université de l’Algarve)

Eduardo Brito (réalisateur)

João Botelho (réalisateur, Ar de Filmes)



Dates importantes :

- Soumission des résumés : jusqu'au 31 mai 2023

- Notification de l'acceptation des résumés : jusqu'au 15 juin 2023

- Date limite d'inscription : jusqu'au 30 juin 2023

- Programme provisoire : 15 septembre 2023

- Programme définitif : 2 octobre 2023.



Inscription : avec communication jusqu’au 30 juin 2023 : 65 € - après le 30 juin 2023 : 80 € (gratuite sans communication)