Anthropologie et philosophie après 1945 (Ens, Paris)

Anthropologie et philosophie après 1945 (II).

Séminaire des Archives Husserl de Paris (UMR 8547 du CNRS/ ENS-PSL), organisé par Fl. Burgat, J.-Cl. Monod et Chr. Sommer.

10 mars au 16 juin 2023, vendredi, 10h30-12h30, École normale supérieure, 29 et 45 rue d’Ulm.

Ce séminaire collectif entend reconstruire la constellation de certaines problématiques et débats noués à des points de croisement ou de tension entre anthropologie et philosophie, en France et en Allemagne après 1945. Cette année nous nous intéressons aux manuscrits du premier Foucault autour de la question anthropologique et de la phénoménologie, à la théorie de la conscience et de l’inconscient chez Henri Ey, et aux sources paléoanthropologiques dans l’anthropologie phénoménologique de Blumenberg.



10 mars 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

Fl. Burgat, Henri Ey (1). L’organo-dynamisme. Une position fondamentale



17 mars 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

Fl. Burgat, Henri Ey (2). Verticalité et légalité de la conscience. Une philosophie de la raison et de la liberté



24 mars 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

Fl. Burgat, Henri Ey (3). L’inconscient, fondé par la structure de la conscience et subordonné à elle



31 mars 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

M. Frèrejouan (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L’hallucination, clef de voûte de la psychiatrie



7 avril 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

Chr. Sommer, Blumenberg dans la Vallée du Rift (1). La « scène primitive » de l’anthropogenèse et l’hypothèse de la savane



14 avril 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

M. Lequin (CNRS, UMR 5199 PACEA), De la verticalité humaine aux bipédies des hominines : épistémologie et métaphysique de la paléo-anthropologie



21 avril 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

Chr. Sommer, Blumenberg dans la Vallée du Rift (2). Apories de l’anamnèse (Platon, Freud, Gehlen)



12 mai 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

Chr. Sommer, Blumenberg dans la Vallée du Rift (3). Le concept d’angoisse préhistorique (Bilz, Goldstein, Heidegger)



26 mai 2023

Salle Camille Marbo (29 rue d’Ulm)

J.-Cl. Monod, Foucault dans les années 1950 : les destins de la phénoménologie et l’émergence de « la question anthropologique » (1). Sciences humaines et phénoménologie



2 juin 2023

Salle Beckett (45 rue d’Ulm)

J.-Cl. Monod, Foucault dans les années 1950 : les destins de la phénoménologie et l’émergence de « la question anthropologique » (2). Psychiatrie phénoménologique et analyse existentielle : apports et limites



9 juin 2023

Salle Résistants (45 rue d’Ulm)

J.-Cl. Monod, Foucault dans les années 1950 : les destins de la phénoménologie et l’émergence de « la question anthropologique » (3). L’arrière-plan philosophique de la problématisation de la « question anthropologique » (Kant, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Heidegger)



16 juin 2023

Salle Jaurès (29 rue d’Ulm)

J.-Cl. Monod, Foucault dans les années 1950 : les destins de la phénoménologie et l’émergence de « la question anthropologique » (4). Histoire de la ratio et « mort de l’homme » - prolongements dans l’Histoire de la folie et Les Mots et les choses